Stephany Villarreal detenida en España es señalada como presunta testaferro de red criminal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En la operación Éxodo las autoridades ordenaron la aprehensión de 32 personas como parte de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales y tráfico de drogas.

Stephany Villarreal, detenida en España el pasado miércoles, es señalada por las autoridades como presunta testaferro de una red criminal dedicada al blanqueo de capitales, por la que también se investiga a su pareja, Jaime Powell (alias Yunya).

La red desmantelada en la operación Éxodo, en la que se detuvo a 32 personas acusadas de introducir droga en contenedores para luego enviarla hacia Europa, está asociada con grupos criminales que operan en España y Dubái.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la investigada mantiene un perfil financiero incompatible con la actividad económica declarada ante la Dirección General de Ingresos (DGI).

De acuerdo con las pesquisas realizadas por las autoridades, la aprehendida presuntamente recibió y administró fondos provenientes de actividades relacionadas con el tráfico de drogas atribuidas a su pareja sentimental. En una de sus cuentas, las autoridades ubicaron la suma de $44,121.

Las evidencias recopiladas por la fiscalía revelan que Villarreal utilizó empresas o sociedades de fachada, entre ellas Inversiones y Desarrollo J & S, S.A., para ocultar y disimular el origen de los fondos, así como para realizar transacciones destinadas a la adquisición de bienes y al financiamiento de viajes internacionales y otros gastos personales que no guardaban relación con los ingresos formalmente declarados.

Las investigaciones que desencadenaron los allanamientos y diligencias de la operación +Exodose remontan a febrero de 2023. Cortesía/Ministerio de Seguridad Pública

El pasado 18 de junio, la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá comunicó a la Fiscalía de Drogas la aprehensión en España de la investigada, en atención a la información surgida de esta investigación.

El día de ayer, un juez de garantías formalizó la detención preventiva de Villarreal con fines de extradición, gestión que se tramitará a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La operación Éxodo

En abril de 2024, tras una larga investigación, la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas dieron a conocer los resultados de una operación de vigilancia y seguimiento a una red de personas dedicadas al tráfico de drogas, las cuales eran ocultadas en contenedores con destino a Bélgica, España y Francia.

De acuerdo con la Fiscalía de Drogas, los presuntos cabecillas son Jaime Powell Rodríguez (alias Yunya), Anthony Martínez Meza (alias El Paciera), Jacinto Juárez (alias Tuco) y Juan Vicente Blandfor (alias La Letra o Juancito), este último trasladado hace poco a una cárcel en la isla de Coiba.

Según los investigadores, “El Paciera” y “Yunya” eran quienes manejaban las rutas operativas para el envío de drogas hacia Europa y Estados Unidos.

A la red se le vincula al tráfico de drogas. Cortesía.

Este grupo criminal, en el que figuran alias Tuco, “Yunya” y “Paciero”, se estableció en España y realizaba viajes por Europa y Dubái, estableciendo nexos en el narcotráfico para coordinar el envío de drogas en contenedores y por vía terrestre hacia Costa Rica. El grupo enviaba droga en aviones de carga desde Panamá y la recibía en distintos puertos europeos, apoyado logísticamente por alias “Tuco”, quien organizaba el ingreso de la droga a las terminales portuarias con la ayuda de alias “Don Gato” y alias “Negro”.

Se informó que, como resultado del envío de drogas hacia Europa, se efectuaron pagos de dinero mediante transferencias internacionales hacia el sistema bancario de Panamá, en ocasiones utilizando triangulaciones entre bancos europeos y estadounidenses con el fin de penetrar de manera natural en el sistema financiero.