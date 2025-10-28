Suntracs: juez de garantías inicia audiencia por presunto lavado de dinero sindical

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juez de garantías Carmelo Zambrano dio inicio este martes 28 de octubre a la audiencia de imputación de cargos contra los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Abdiel Betancourt y José Palacios. Betancourt se desempeña como secretario de Finanzas del sindicato, mientras que Palacios ocupa el cargo de secretario de Fiscalización.

En la misma causa también enfrentan audiencia Kathia Caballero y María Isabel Cordero, hija y esposa, respectivamente, del dirigente sindical Jaime Caballero.

Los cuatro están siendo investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el manejo irregular de fondos del sindicato.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, estas personas habrían recibido dinero proveniente de actividades ilícitas cometidas por miembros de la junta directiva del Suntracs, quienes presuntamente −siempre según las investigaciones− autorizaron transferencias y firmaron cheques en beneficio propio, con el propósito de encubrir el origen de los fondos.

Según la investigación, Jaime Caballero habría realizado maniobras de estratificación, transfiriendo fondos a sus cuentas bancarias y a las de su hija, quien los utilizaba para comprar insumos del negocio familiar. Además, la hija de Caballero habría pagado deudas personales, como préstamos de auto y tarjetas de crédito. Los investigadores señalan que estos fondos provenían directa e indirectamente de las cuentas bancarias del Suntracs, e incluso involucrarían a su madre.

Cabe recordar que Jaime Caballero permanece detenido en el centro penitenciario La Nueva Joya desde hace cinco meses, tras ser imputado por varios delitos y quedar bajo detención provisional.

Información en desarrollo...