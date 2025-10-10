Supenden la audiencia del caso de beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La audiencia de imputacion a 13 beneficiarios de los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) entre los años 2019-2022 fue suspendida para el proximo 11 de noviembre a las 8:30 a.m.

La juez de garantías Oris Medina abrió la cesión, pero solo con la finalidad de asignar una nueva fecha para la celebracion de la sesión judicial.

La audiencia se suspendió a pesar de la presencia de los fiscales anticorrupcion Azucena Aizpurua y Argo Hyman y abogados defensores de dos de los indicados. Al parecer la audiencia no había sido agendada por ka Oficina Judicial y no se había asignado un juez que la atendiera ni una sala de audiencia para celebrarla.

El abogado Valentin Jaén representante legal de uno de los indicados aseguró que en este caso existe un alto grado de injerencia política que puede desviar el proceso.