Panamá, 10 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Investigación

    Supenden la audiencia del caso de beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu

    Juan Manuel Díaz
    Supenden la audiencia del caso de beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu
    Fachada de la sede del Ifarhu. Isaac Ortega

    La audiencia de imputacion a 13 beneficiarios de los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) entre los años 2019-2022 fue suspendida para el proximo 11 de noviembre a las 8:30 a.m.

    La juez de garantías Oris Medina abrió la cesión, pero solo con la finalidad de asignar una nueva fecha para la celebracion de la sesión judicial.

    La audiencia se suspendió a pesar de la presencia de los fiscales anticorrupcion Azucena Aizpurua y Argo Hyman y abogados defensores de dos de los indicados. Al parecer la audiencia no había sido agendada por ka Oficina Judicial y no se había asignado un juez que la atendiera ni una sala de audiencia para celebrarla.

    El abogado Valentin Jaén representante legal de uno de los indicados aseguró que en este caso existe un alto grado de injerencia política que puede desviar el proceso.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

