Suspenso en el juicio a Martinelli; el Código Procesal Penal permite que se realice con el expresidente en el hospital

Pinchazos

La ausencia de Ricardo Martinelli Berrocal ha aportado un suspenso mayor al juicio al expresidente, que debe iniciar este martes 22 de junio, a las 9:00 p.m.

Pese a que la noche antes se conoció que Martinelli está hospitalizado, convaleciente por una “cirugía mayor” en la columna, ni el Órgano Judicial ni el Ministerio Público han informado sobre la suspensión del juicio.

El artículo 359 del Código Procesal Penal señala que aunque el juicio se realizará con la presencia “ininterrumpida” de los jueces y de todas las partes, el acusado podrá ser representado por su defensor “si rehúsa permanecer”. Si su presencia es necesaria para practicar algún acto o reconocimiento, podrá ser traído por agentes policiales.

“Cuando el defensor se ausente de la audiencia se considerará abandonada la defensa y corresponderá su reemplazo”, agrega el mismo artículo. No obstante, a las 9:15 a.m., los abogados de Martinelli no habían acudido al acto de este martes.

La fiscalía ya habría coordinado con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), en caso que sea necesario hacer una revisión al estado de salud de Martinelli.

“Ahora mismo, todo es incierto. Información no confirmada”, dijo el fiscal Ricaurte González.

"Tenemos un catálogo de opciones que nos da la ley", señala el fiscal Ricaurte González en este primer día de juicio por el caso de los pinchazos. Video Richard Bonilla. #LaPrensaSecuestrada sigue informando. https://t.co/TmOxr12jjH pic.twitter.com/MGCgmeTlP4 — La Prensa Panamá (@prensacom) June 22, 2021

El expresidente se encuentra en el Hospital Pacífica Salud, en Punta Pacífica, donde el domingo fue sometido a una operación en la columna por el neurocirujano Walter Kravcio.

Según el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, el expresidente estará “en recuperación” por seis meses y luego deberá hacer terapia.

“Ahora inicia un nuevo calvario para el señor Martinelli. Ahora va a tener una procesión de enfermedades, de problemas de salud, de dolores de cuerpo... Entonces esto va a depender del Tribunal... Efectivamente, tiene todos los mecanismos para evitar que esto vuelva a ser un circo, como en la audiencia anterior. Para eso se cuenta con instrumentos legales y tecnológicos, para que el señor Martinelli, en reposo, pueda ver la audiencia y estar enterado de todo lo que está pasando”, indicó Mitchell Doens, víctima querellante.

No es la primera vez que Martinelli apela a su condición médica. En la fase intermedia, alegó varias dolencias: hipertensión, hernias, miopía, glaucoma, ansiedad... En una ocasión, el entonces magistrado Jerónimo Mejía, en funciones de juez de garantías, lo visitó en el Hospital Santo Tomás, con un grupo de forenses, para constatar que, en efecto, estaba impedido de comparecer. Entonces se determinó que su condición era estable y que podía comparecer. Mejía, por cierto, en diciembre de 2015 lo declaró “en rebeldía”, precisamente por ausentarse del proceso, razón por la cual se gestionó su captura y extradición desde Estados Unidos, lo que finalmente ocurrió el 12 de junio de 2018.

Balbina Herrera, también víctima querellante, indicó que lo importante es que inicie formalmente el juicio, aunque luego tenga que ser suspendida para que los forenses examinen al acusado en el hospital.

“Que la opinión pública sepa que el mismo hospital en que esta ahora es donde estaba el señor Cucalón”, advirtió Herrera, en referencia al exdirector general de Ingresos, Luis Cucalón, que estuvo ingresado en el hospital de Punta Pacífica, del 7 de septiembre de 2015 al 4 de septiembre de 2017, a fin de evadir el proceso en el que fue condenado por peculado y corrupción de funcionarios.

Abogado querellante Carlos Herrera Morán anuncia que con el inicio del juicio por el caso de los pinchazos, "hoy se inicia la madre de las guerras judiciales". Video Richard Bonilla. #LaPrensaSecuestrada sigue informando. https://t.co/TmOxr12jjH pic.twitter.com/LOQLcMB3mJ — La Prensa Panamá (@prensacom) June 22, 2021

“Él lo que está buscando es la prescripción del caso. Hoy, la justicia panameña se tiene que poner los pantalones largos”, agregó.

El caso pinchazos presuntamente prescribe en diciembre.

El juicio de este martes está anunciado desde el 20 de noviembre de 2020, cuando un tribunal de apelaciones anuló la sentencia de “no culpable” que tres jueces profirieron, el 9 de agosto de 2019. Entre otras razones, el tribunal ordenó un nuevo juicio, por considerar que los tres jueces no valoraron correctamente los testimonios presentados.

No obstante, el tribunal de apelaciones ordenó enjuiciar a Martinelli por dos de los cuatro delitos que originalmente le fueron imputados: interceptación de las comunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial; peculado por malversación, y peculado de uso. Los delitos de peculado han sido excluidos del nuevo juicio.

Información en desarrollo...