Panamá, 29 de mayo del 2026

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    Testigos protegidos y escuchas telefónicas: las pruebas de la fiscalía contra alias ‘El abogado’

    Jean Carlos Valencia, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, se encuentra detenido en una cárcel de Madrid, España.

    Juan Manuel Díaz
    Testigos protegidos y escuchas telefónicas: las pruebas de la fiscalía contra alias ‘El abogado’
    En la operación Combate la policía y el Ministerio Público capturaron siete integrantes de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges. Cortesía.

    El juez de garantías Rodrigo Chiari dio por iniciado el proceso judicial para la extradición de Jean Carlos Valencia Escobar, alias ‘El abogado’, tras decretar la medida cautelar de detención preventiva.

    En una audiencia realizada en las últimas horas de la tarde de este jueves, el fiscal Edison Cedeño presentó los cargos contra Valencia Escobar, a quien acusa de ser parte de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, la cual se encuentra vinculada con actividades de tráfico de drogas, homicidios y robos, y que fue desmantelada en la operación Combate.

    Durante la audiencia, la fiscalía reveló que mantiene una serie de evidencias y testimonios que vinculan a Valencia Escobar como cabecilla de la organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas.

    La fiscalía alega tener tres testigos protegidos que relacionan a los imputados con múltiples actos delictivos, así como informes de seguimiento y vigilancia realizados por la Policía Nacional durante varios meses.

    Según las pesquisas, la pandilla Bagdad Santa Eduviges también mantenía actividades de cuartos de alquiler en el área de Tocumen que, en ocasiones, eran usados para realizar reuniones de coordinación de actividades ilícitas.

    Además, la fiscalía mantiene una serie de interceptaciones telefónicas en las que se menciona a Valencia Escobar como presunto líder de la estructura criminal.

    La investigación revela que el grupo operaba de forma compartimentada, ya que uno de sus integrantes se encargaba del control de la ruta de las drogas y otros se dedicaban a la recuperación de los cargamentos.

    Valencia Escobar se mantiene detenido en una cárcel en Madrid, España, en espera de que Panamá presente una solicitud formal de extradición que deberá ser tramitada a través de la Cancillería.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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