Testigos protegidos y escuchas telefónicas: las pruebas de la fiscalía contra alias ‘El abogado’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Jean Carlos Valencia, presunto cabecilla de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, se encuentra detenido en una cárcel de Madrid, España.

El juez de garantías Rodrigo Chiari dio por iniciado el proceso judicial para la extradición de Jean Carlos Valencia Escobar, alias ‘El abogado’, tras decretar la medida cautelar de detención preventiva.

En una audiencia realizada en las últimas horas de la tarde de este jueves, el fiscal Edison Cedeño presentó los cargos contra Valencia Escobar, a quien acusa de ser parte de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, la cual se encuentra vinculada con actividades de tráfico de drogas, homicidios y robos, y que fue desmantelada en la operación Combate.

Durante la audiencia, la fiscalía reveló que mantiene una serie de evidencias y testimonios que vinculan a Valencia Escobar como cabecilla de la organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de drogas.

La fiscalía alega tener tres testigos protegidos que relacionan a los imputados con múltiples actos delictivos, así como informes de seguimiento y vigilancia realizados por la Policía Nacional durante varios meses.

#Detención | Por solicitud de la @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, se accedió a la detención con fines de extradición de alias “El Abogado”, líder de la pandilla “Bagdad-Santa Eduviges”, relacionado a la #OperaciónCombate. pic.twitter.com/nHnM7R9cgX — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 28, 2026

Según las pesquisas, la pandilla Bagdad Santa Eduviges también mantenía actividades de cuartos de alquiler en el área de Tocumen que, en ocasiones, eran usados para realizar reuniones de coordinación de actividades ilícitas.

Además, la fiscalía mantiene una serie de interceptaciones telefónicas en las que se menciona a Valencia Escobar como presunto líder de la estructura criminal.

La investigación revela que el grupo operaba de forma compartimentada, ya que uno de sus integrantes se encargaba del control de la ruta de las drogas y otros se dedicaban a la recuperación de los cargamentos.

Valencia Escobar se mantiene detenido en una cárcel en Madrid, España, en espera de que Panamá presente una solicitud formal de extradición que deberá ser tramitada a través de la Cancillería.