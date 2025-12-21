Todas las veces que se ha aplazado el juicio del caso Odebrecht

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El juicio del caso Odebrecht, el proceso por corrupción más emblemático de los últimos tiempos y que salpica a dos expresidentes de la República, permanece atrapado en una secuencia de aplazamientos.

Desde 2023, el proceso penal por los sobornos que la constructora brasileña pagó en Panamá, choca una y otra vez con el calendario judicial. Los tribunales revisan pruebas, esperan respuestas del extranjero y tratan de ubicar a imputados fuera del país. El saldo hasta ahora es claro: seis intentos fallidos y una nueva fecha que apunta a enero de 2026.

El expediente reúne a una veintena de personas, entre ellas Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes gobernaron Panamá entre 2009-2014 y 2014-2019, respectivamente. A ambos se les atribuye la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

A continuación, el detalle de las fechas y de los tropiezos que han convertido el juicio en una cuenta regresiva permanente.

Agosto y septiembre de 2023: pruebas sin admitir

El primer intento se fijó para el 1 de agosto de 2023. Pero, un día antes, el juzgado lo reprogramó para finales de septiembre. En ese momento, se informó que el tribunal aún no concluía el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y por los abogados defensores de los investigados, por lo que la etapa de admisibilidad seguía abierta.

La nueva fecha quedó marcada para el 27 de septiembre de 2023, pero tampoco prosperó. El 26 de septiembre, la jueza Baloisa Marquínez comunicó que el juicio no podía iniciar porque faltaba valorar parte del caudal probatorio. No se fijó entonces una fecha inmediata y se dejó claro que el proceso avanzaría solo tras cerrar la admisibilidad de las pruebas.

Reprogramaciones para 2024

Días después, el Órgano Judicial anunció un nuevo calendario: el inicio del juicio se trasladaba al 15 de julio de 2024, con una fecha alterna el 16 de septiembre de ese año, para dar margen al trámite pendiente.

Pero, en febrero de 2024, una vez concluida la admisión de pruebas, la jueza Marquínez volvió a mover el calendario. Mediante resolución del 20 de febrero, estableció como nueva fecha el periodo del 12 de noviembre al 19 de diciembre de 2024, con una alternativa del 20 de enero al 28 de febrero de 2025.

Esto ocurrió debido a que localizaron a dos de los investigados en Perú y quienes hasta ese momento habían permanecido prófugos: Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona. No habían sido notificados y no habían tenido oportunidad de presentar pruebas dentro del plazo previsto.

Asistencias judiciales pendientes

Pocos días antes del inicio previsto para noviembre de 2024, el juzgado decretó otro aplazamiento. En un auto del 7 de noviembre de 2024, el Órgano Judicial informó que el juicio no podía iniciar porque aún no llegaban respuestas a varias asistencias judiciales internacionales solicitadas, entre ellas a Estados Unidos y México, consideradas necesarias para el desarrollo del proceso. Se activó entonces la fecha alterna, del 20 de enero al 28 de febrero de 2025.

Todos apostaban a que esta vez si se realizaría. El 20 de enero de 2025, día en que debía comenzar finalmente el juicio, la audiencia volvió a suspenderse en la misma sala. La razón central fue la falta de testimonios de nueve testigos clave en el extranjero, ocho en Brasil y uno en Perú, requeridos mediante asistencias judiciales.

Tras solicitudes de varios abogados defensores, respaldadas por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, la jueza Marquínez resolvió posponer el juicio por casi un año. El nuevo periodo quedó fijado del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, con fecha alterna del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

En 2025 tampoco

El patrón volvió a repetirse. El 7 de noviembre de 2025, el Órgano Judicial anunció el sexto aplazamiento. Un comunicado de ese poder del Estado explicó que la audiencia no podía realizarse porque las autoridades no lograron ubicar ni notificar a Martinelli, uno de los 26 imputados, quien solicitó asilo Colombia para evadir la condena por el caso New Business.

Ahora, la expectativa se concentra en la última ventana del calendario del caso Odebrecht: del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, afirma que el Ministerio Público y los fiscales están listos para llegar a esa fase del proceso.