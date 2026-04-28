Panamá, 28 de abril del 2026

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    PANAMÁ OESTE

    Tragedia en Chame: conductor de bus es imputado por homicidio culposo agravado

    Un juez ordenó la detención provisional de un conductor de bus de 28 años, tras el accidente ocurrido en Chame que dejó cuatro personas fallecidas.

    Getzalette Reyes
    Tragedia en Chame: conductor de bus es imputado por homicidio culposo agravado
    Accidente de bus en Chame. Tomada de Instagram @cocleyprovincias

    Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre de 28 años, conductor de un bus de la ruta Aguadulce–Panamá, tras su presunta vinculación con el accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado en el sector de Cabuya, en Chame, provincia de Panamá Oeste, que dejó cuatro muertos y nueve heridos.

    +info

    Accidente de bus de pasajeros deja cuatro muertos en Chame

    La audiencia se realizó este lunes 27 de abril en las oficinas judiciales de La Chorrera, donde el juez legalizó la aprehensión del conductor y le imputó cargos por homicidio culposo agravado y lesiones personales.

    La defensa del imputado presentó un recurso de apelación, cuya audiencia fue fijada para el próximo 7 de mayo.

    Tragedia en la vía

    El accidente se registró cuando el bus, que se dirigía hacia la ciudad de Panamá, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un vehículo sedán, según imágenes de cámaras de seguridad.

    En el automóvil viajaba una familia: el pastor Benjamín López, de 48 años; su esposa, Celideth Reina, de 51; y sus hijas, de 17 y 19 años. Los cuatro fallecieron a causa del impacto.

    El accidente también dejó nueve personas lesionadas, todas ocupantes del bus.

    Se conoció que la familia se dirigía hacia La Ermita de San Carlos para participar en una actividad religiosa.

    El sepelio de las víctimas será realizado este viernes en el área de Chame.

    Getzalette Reyes


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