Tragedia en Chame: conductor de bus es imputado por homicidio culposo agravado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un juez ordenó la detención provisional de un conductor de bus de 28 años, tras el accidente ocurrido en Chame que dejó cuatro personas fallecidas.

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre de 28 años, conductor de un bus de la ruta Aguadulce–Panamá, tras su presunta vinculación con el accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado en el sector de Cabuya, en Chame, provincia de Panamá Oeste, que dejó cuatro muertos y nueve heridos.

La audiencia se realizó este lunes 27 de abril en las oficinas judiciales de La Chorrera, donde el juez legalizó la aprehensión del conductor y le imputó cargos por homicidio culposo agravado y lesiones personales.

#DETENCIÓN 🚨



Un hombre quedó detenido, por el delito de homicidio culposo agravado, luego que la @PGN_PANAMA, a través de su Fiscalía de Panamá Oeste, acreditara su responsabilidad en el hecho de tránsito ocurrido el 25 de abril de 2026, en Chame, donde fallecieron 4 personas. pic.twitter.com/8hL6ybQwjp — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 27, 2026

La defensa del imputado presentó un recurso de apelación, cuya audiencia fue fijada para el próximo 7 de mayo.

Tragedia en la vía

El accidente se registró cuando el bus, que se dirigía hacia la ciudad de Panamá, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un vehículo sedán, según imágenes de cámaras de seguridad.

En el automóvil viajaba una familia: el pastor Benjamín López, de 48 años; su esposa, Celideth Reina, de 51; y sus hijas, de 17 y 19 años. Los cuatro fallecieron a causa del impacto.

El accidente también dejó nueve personas lesionadas, todas ocupantes del bus.

Se conoció que la familia se dirigía hacia La Ermita de San Carlos para participar en una actividad religiosa.

El sepelio de las víctimas será realizado este viernes en el área de Chame.