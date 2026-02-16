Tránsito en Carnaval: se registra la primera víctima fatal; al menos 122 mil vehículos se han movilizado hacia el interior del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Policía Nacional informó que, desde el pasado viernes, hasta la mañana de este lunes, se han desplazado hacia el interior del país al menos 122 mil vehículos, en estas fiestas de Carnaval.

Aguilar se informó que también se registra el retorno a la ciudad capital de unos 30 mil vehículos.

De acuerdo con los datos preliminares de las autoridades de Tránsito, se han registrado 285 accidentes vehiculares, dejando 88 personas lesionadas y una persona fallecida por atropello.

Joel Gaitán, de la Policía Nacional, informó que la víctima fatal se registró la noche del domingo, debajo de la estación del Metro de San Miguelito.

“De igual forma, 232 conductores fueron sorprendidos desde el día viernes hasta ahora, bajo los efectos del alcohol”, informó Aguilar en TVN Noticias.

Además, se han removido 500 vehículos con grúas por diferentes faltas, entre ellas, conductores que están sin licencia y conductores que no tienen póliza de seguro e hicieron el viaje al interior.

Desde que inició el operativo se registran hasta la mañana de este lunes 4,500 infracciones se han registrado también por exceso de velocidad.