Tras 20 años, la CSS pide disculpas por la contaminación de medicinas con el tóxico dietilenglicol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En cumplimiento de los fallos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la Caja de Seguro Social (CSS) presentó este 23 de octubre de 2026 disculpas públicas por el envenenamiento masivo con el tóxico dietilenglicol, detectado hace 20 años y que dejó como saldo 1,500 personas afectadas y unas 800 fallecidas.

En un comunicado hecho público este viernes, el director general de la CSS, Dino Mon, pidió perdón por las vidas perdidas, por la salud quebrantada y por el sufrimiento que la tragedia llevó a tantos hogares panameños.

“Sé que ninguna palabra puede devolver a un padre, a una madre, a un hijo o un hermano. Ninguna disculpa puede recuperar los años de sufrimiento ni devolver completamente la salud a quienes todavía padecen sus consecuencias”, expresó Mon.

#ComunicadosCSS | Disculpas públicas de la Caja de Seguro Social a las víctimas del dietilenglicol y sus familias.



Hay dolores que el tiempo no borra. Hay ausencias que los años no llenan. Y hay heridas que una institución tiene la obligación moral de no olvidar jamás.



Hace… pic.twitter.com/PLfjMbSenq — CSSPanama (@CSSPanama) October 23, 2026

Las disculpas de la CSS se producen dos décadas después de que se registrara el primer caso de contaminación de medicamentos elaborados por el Laboratorio de Medicamentos de esa entidad con el tóxico.

En ese sentido, Mon precisó que para algunos son simplemente dos décadas, pero para ustedes (los afectados) han sido 20 años de ausencia, de tratamientos, de preguntas y de una lucha incansable por obtener respuestas y justicia.

También advirtió que esta disculpa no debe entenderse como el cumplimiento de una sentencia judicial. Es, ante todo, el reconocimiento de una responsabilidad institucional y de una deuda moral con las víctimas y sus familias.

Pacientes y familiares afectados por el dietilenglicol han realizado diversas protestas en la Corte para exigir justicia. LP

Alegó que la CSS cumplirá con las obligaciones que determinen las autoridades judiciales respecto a las personas reconocidas como afectadas y que, en atención a ello, se habilitará en el portal institucional un apartado dedicado a los casos del dietilenglicol, con un mapa interactivo por provincia que permitirá a los pacientes y a los herederos demandantes consultar el estado de sus procesos de indemnización.

Las disposiciones anteriores están contenidas en los 63 fallos que condenan al Estado panameño, a través de la CSS, al pago de indemnizaciones y establecen ciertos parámetros para dar seguimiento y reconocer el sufrimiento de las víctimas.

Víctimas y familiares de las personas afectadas por el tóxico decidieron demandar al Estado como responsable de la negligencia en que incurrió la CSS en el proceso de compra, elaboración y control de calidad de los medicamentos que fueron entregados a pacientes que buscaban mejorar su estado de salud.

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte ha recibido un total de 472 demandas de indemnización, de las cuales hasta ahora se han emitido 63 sentencias condenatorias, que implican el pago de $25 mil en concepto de daño moral derivado de la falta de seguridad en los medicamentos producidos por el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS.