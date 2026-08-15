Tras evasión en La Joyita, paquetes para reclusos serán recibidos una vez al mes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La medida establece que los paquetes destinados a privados de libertad de seis centros penitenciarios serán recibidos una vez al mes y estarán sujetos a revisión, registro y traslado bajo custodia.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) estableció un nuevo procedimiento para la recepción y entrega de insumos destinados a las personas privadas de libertad de seis centros penitenciarios del país, tras la evasión ocurrida el pasado 1 de junio en medio de un motín registrado en el centro penitenciario La Joyita.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 122-R-119 y contempla un proceso centralizado para la recepción, revisión, registro y posterior traslado de los paquetes dirigidos a los privados de libertad de La Joyita, La Joya, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas y La Esmeralda.

Resolución ministerial Nº 123-R-120 sobre la entrega de insumos para personas privadas de libertad. pic.twitter.com/IO7uhfAcrh — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) August 14, 2026

De acuerdo con la nueva disposición, los insumos serán recibidos una vez al mes en el antiguo Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en la avenida Domingo Díaz, en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los familiares autorizados deberán presentar los artículos en bolsas transparentes, debidamente identificadas con el nombre completo de la persona privada de libertad, número de cédula, centro penitenciario y pabellón. La información deberá ser clara y legible.

Además, los familiares deberán acudir en la fecha y dentro del horario establecido para cada centro penitenciario, de acuerdo con el cronograma oficial divulgado por el Mingob.

Como parte del nuevo procedimiento, todos los paquetes serán sometidos a revisión de seguridad, registro y control antes de ser trasladados bajo custodia a los respectivos centros penitenciarios.

El Mingob indicó que este mecanismo permitirá garantizar la trazabilidad de los paquetes desde el momento de su recepción hasta su entrega a la persona privada de libertad, además de reforzar los controles de seguridad en el proceso.

Refuerzan controles de seguridad en las cárceles de Panamá. Foto/Policía Nacional

La resolución establece también un listado único de artículos permitidos, que incluye productos de aseo y limpieza, determinados medicamentos, ropa y artículos de uso personal. Estos productos deberán cumplir con cantidades y características específicas establecidas por la autoridad penitenciaria.

Entre los artículos de uso personal y vestimenta permitidos para los hombres se contemplan hasta tres suéteres lisos del color establecido por cada centro penitenciario, de cuello redondo y mangas cortas, sin logos ni propaganda. También se podrán ingresar hasta tres pantalones cortos, lisos, sin bolsillo y no reversibles, en colores claros o pasteles, como blanco, amarillo, celeste o gris; tres calzoncillos tipo licra, en colores pasteles y sin bolsillo, y un par de chancletas de playa de suela delgada.

En el caso de las mujeres, se permitirá el ingreso de hasta tres camisetas o camisas del color designado por el centro penitenciario, de cuello redondo y mangas cortas, sin logos ni propaganda. También se autorizarán hasta tres pantalones jeans o de tela de algodón, que deberán ser de un color diferente al del personal de seguridad.

El listado para mujeres incluye además hasta cuatro prendas de ropa interior, entre panties, sostenes sin varillas, tops y sostenes estilo camisetas, confeccionados en algodón o microfibra. También se permitirá un par de chancletas de playa de suela delgada y hasta dos paquetes de toallas sanitarias, con un máximo de 36 unidades.

Artículos permitidos en los centros penitenciarios. pic.twitter.com/xKHboglLWp — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) August 14, 2026

De los 195 privados de libertad que se fugaron de La Joyita el pasado 1 de junio, ocho permanecen prófugos, mientras que 187 ya han sido recapturados, según el más reciente balance de las autoridades.