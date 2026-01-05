Tras la captura de Maduro, petroleros sancionados huyen de Venezuela y apuntan a Carretero, según el NYT

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de la caída de Nicolás Maduro, el panameño Ramón Carretero Napolitano emerge nuevamente como una figura clave en el manejo irregular de las exportaciones de crudo venezolano: al menos 16 petroleros habrían intentado evadir en los últimos dos días un importante bloqueo naval estadounidense a las exportaciones energéticas de Venezuela.

De acuerdo con una investigación publicada este 5 de enero por The New York Times (NYT), los buques afectados por sanciones de Estados Unidos habrían recurrido a maniobras como ocultar su ubicación real o desactivar sus señales de transmisión para evitar ser detectados por las autoridades.

El diario señala que la reciente salida irregular de petroleros desde puertos venezolanos mantiene un vínculo directo con figuras centrales del entorno comercial de Maduro, quien este lunes llegó a un tribunal de Manhattan, Estados Unidos, donde será juzgado por liderar una estructura criminal denominada el Cartel de los Soles.

Según la publicación, de acuerdo con los datos internos de la petrolera estatal PDVSA y testimonios de fuentes de la industria, los buques que zarparon sin autorización habrían sido contratados por Ramón Carretero Napolitano y Alex Saab.

Carretero fue sancionado en diciembre pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Esta oficina documentó que él desempeñó un papel determinante en la comercialización del crudo venezolano desde que la administración de Donald Trump reanudó las exportaciones con PDVSA en julio pasado.

La publicación de este lunes de The New York Times, detalla que durante semanas, los buques -que se movieron de forma irregular- habían sido detectados en imágenes satelitales atracados en puertos venezolanos. Sin embargo, para el sábado,tras la captura de Maduro, todos habían desaparecido de esos lugares.

Cuatro de ellos han sido rastreados por satélite navegando hacia el este a 30 millas de la costa, utilizando nombres falsos de buques y tergiversando sus posiciones, una táctica engañosa conocida como “spoofing”.

Los otros 12 no emiten señales y no han sido localizados en nuevas imágenes.

Las técnicas aparentemente empleadas para eludir las sanciones forman parte de un esquema de engaños empleado por un grupo de petroleros ilícitos conocido como “la flota fantasma”.

Estas técnicas incluyen la difusión y la pintura en el casco de los nombres de los buques que han sido dados de baja, así como la falsificación de su ubicación para que aparezcan en otro lugar.