Tras persecución, la Policía da alcance a presunto asaltante y recupera $8,000 robados a una cooperativa

Una bolsa que contenía ocho mil dólares en efectivo que habían sido robados a una cooperativa fueron recuperados por la Policía Nacional tras una persecución en la Calle Tercera de Santiago, provincia de Veraguas.
De acuerdo al informe policial, el dinero pertenecía a una cooperativa local y había sido robado minutos antes a una colaboradora de la entidad que se dirigía a realizar un depósito en una sucursal bancaria.
Tras cometer el hecho, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero el sistema de seguridad comunitaria, Comercios Vigilantes, reaccionó de inmediato llamando oportunamente a los uniformados.
Esta alerta permitió el despliegue estratégico de las unidades de la Policía Motorizada Lince, quienes dieron persecución, interceptaron y aprehendieron al sujeto en los predios de la Avenida Sur.
Las autoridades policiales destacaron que la fluida comunicación y la confianza ciudadana fueron claves para el éxito de la operación, reafirmando el impacto positivo del trabajo conjunto entre la comunidad y la Policía Nacional para combatir la delincuencia.
Tanto el sujeto arrestado como los indicios recuperados serán puestos a órdenes de las autoridades competentes en las próximas horas para iniciar el debido proceso judicial.