Tras persecución, la Policía da alcance a presunto asaltante y recupera $8,000 robados a una cooperativa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Linces fueron alertados de forma oportuna por el programa Comercios Vigilantes, lo que permitió la captura.

Una bolsa que contenía ocho mil dólares en efectivo que habían sido robados a una cooperativa fueron recuperados por la Policía Nacional tras una persecución en la Calle Tercera de Santiago, provincia de Veraguas.

De acuerdo al informe policial, el dinero pertenecía a una cooperativa local y había sido robado minutos antes a una colaboradora de la entidad que se dirigía a realizar un depósito en una sucursal bancaria.

Tras cometer el hecho, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero el sistema de seguridad comunitaria, Comercios Vigilantes, reaccionó de inmediato llamando oportunamente a los uniformados.

Linces recuperan bolsa con $8 mil robados a una cooperativa en Santiago de Veraguas.

Esta alerta permitió el despliegue estratégico de las unidades de la Policía Motorizada Lince, quienes dieron persecución, interceptaron y aprehendieron al sujeto en los predios de la Avenida Sur.

Las autoridades policiales destacaron que la fluida comunicación y la confianza ciudadana fueron claves para el éxito de la operación, reafirmando el impacto positivo del trabajo conjunto entre la comunidad y la Policía Nacional para combatir la delincuencia.

Tanto el sujeto arrestado como los indicios recuperados serán puestos a órdenes de las autoridades competentes en las próximas horas para iniciar el debido proceso judicial.