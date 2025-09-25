Panamá, 25 de septiembre del 2025

    Tras retiro de Alianza Ciudadana Pro Justicia de proceso para evaluar a jueces, la CSJ designa a sus reemplazos

    Juan Manuel Díaz
    Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia. LP/Isaac Ortega

    De manera excepcional, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial designó a los miembros del Colegio Nacional de Abogados Antonio Rodríguez, Zaida Latorraca y Rubén Elías Rodríguez como representantes de la sociedad civil para que participen en la quinta fase del concurso para el nombramiento de jueces y magistrados en distintas jurisdicciones a nivel nacional, luego de que representantes de la Alianza Ciudadana Pro Justicia decidieron no participar por falta de transparencia.

    A través del acuerdo No. 0-CACI-2025, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial informó que dicha decisión se tomó luego que los miembros de Alianza Pro Justicia no comparecieron a la quinta fase del concurso para la selección de jueces y magistrados ni remitieron explicación alguna sobre su ausencia.

    Alianza Ciudadana Pro Justicia argumentó que decidieron no participar de la quinta fase de selección de los aspirantes a magistrados y jueces, luego de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial no les respondiera dos notas aclaratorias relacionadas con el método calificación usado en la cuarta fase de selección de los aspirantes, lo que permitió que algunos de ellos, que no alcanzaron los promedios previamente establecidos para superarla, fueran incluidos en la siguiente fase.

    El comunicado hecho público por la Alianza y que fue enviado al Consejo de la Administración de la Carrera Judicial, señala que ese organismo aplicó una técnica estadística complementaria, que permitió que algunos de los aspirantes a los cargos de jueces y magistrados pudieran calificar, a pesar de no haber alcanzado el puntaje requerido.

    Según la Alianza, esta modificación permitió que 77 de los aspirantes, que obtuvieron menos del 15% en su desempeño, pasaran a la quinta fase del proceso de selección.

    Según el acuerdo, la designación de los nuevos representantes de la sociedad civil para participar en la quinta fase de selección de jueces y magistrados tiene efectos inmediatos.

    Los aspirantes a magistrados y jueces deben superar varias fases: la primera de ellas es la presentación electrónica de documentos y ejecutorias que tiene un valor del 20%.

    También deben superar una prueba psicológica y técnicas aplicadas por la Dirección de Selección de Recursos Humanos, con un valor de 20%. Superar un concurso de oposición ante una comisión de evaluación, también con valor de 20%, así como una entrevista ante la autoridad nominadora y un representante de la sociedad civil.

    La superación de cada fase se obtiene con un mínimo de 15% y al final genera una calificación parcial.

