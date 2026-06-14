Trasladan a 29 reos de alta peligrosidad a centro penitenciario en isla Coiba

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Seguridad Pública informó este sábado el traslado de 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en Isla Coiba.

Según la entidad, los reos se encontraban en distintos centros penitenciarios del país y fueron movilizados de manera escalonada mediante una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), bajo medidas especiales de seguridad.

Comunicado del Ministerio de Gobierno.

Comunicado del Ministerio de Gobierno.

De acuerdo con el comunicado oficial, el traslado se realizó debido a la vulnerabilidad que presenta el centro de detención de Punta Coco, desde donde presuntamente se estarían coordinando actividades ilícitas.

El Ministerio de Seguridad indicó que la medida forma parte de un plan de acción dirigido a reforzar el control sobre los cabecillas de estructuras criminales y reducir su capacidad de incidencia y articulación delictiva.

Las autoridades señalaron que el centro penitenciario de Isla Coiba cuenta con personal especializado en el combate al narcotráfico y equipamiento destinado a reforzar la seguridad y el control de las personas privadas de libertad.

El traslado se produce semanas después de la fuga de 195 reclusos del centro penitenciario La Joyita. Hasta la fecha, las autoridades mantienen la búsqueda de alrededor de 20 evadidos que continúan prófugos y han ofrecido recompensas de hasta 2,000 dólares por información que permita su captura.