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    Depósito hospitalario

    Trasladan a César Caicedo, detenido en la operación Nodriza, al Hospital San Fernando

    Caicedo fue detenido en la operación Nodriza, en la que se desmanteló una presunta red dedicada al tráfico de drogas.

    Juan Manuel Díaz
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    Trasladan a César Caicedo, detenido en la operación Nodriza, al Hospital San Fernando
    César Caicedo fue imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas.

    La jueza de garantías Sandra Castillo extendió por un mes la medida de depósito hospitalario a César Caicedo y ordenó su traslado a la Clínica San Fernando para que reciba tratamiento médico especializado.

    Castillo adoptó la medida por razones humanitarias, debido a que Caicedo, imputado por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas, desmantelada en la operación Nodriza, debe ser atendido por especialistas debido a una afección cardíaca.

    En una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada este viernes, a raíz de una solicitud presentada por su abogado defensor, la jueza dictaminó que, una vez concluidas las evaluaciones de salud, Caicedo deberá ingresar a un centro penitenciario.

    La jueza también dispuso que las visitas a Caicedo quedarán limitadas exclusivamente a su hijo y a sus abogados, principal y sustituto, en un horario de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Asimismo, prohibió estrictamente el ingreso de teléfonos celulares.

    El pasado 16 de julio, Caicedo fue trasladado del Hospital Santo Tomás a un hospital privado en Brisas del Golf, tras una autorización de un juez de garantías, a solicitud de la Fiscalía de Drogas.

    Trasladan a César Caicedo, detenido en la operación Nodriza, al Hospital San Fernando
    La Operación Nodriza permitió identificar a una organización criminal que tenía como modus operandi recibir grandes cargamentos de sustancias ilícitas en las costas del Pacífico panameño. Foto/Cortesía

    Caicedo también sufrió un cuadro de apendicitis mientras permaneció internado en el hospital de Brisas del Golf.

    Caicedo fue aprehendido en la denominada operación Nodriza como presunto cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas en Panamá Oeste.

    Según la Fiscalía, el grupo utilizaba embarcaciones para introducir drogas al país, que posteriormente eran ocultadas en residencias del distrito de Arraiján, Panamá Oeste. Luego, los estupefacientes eran introducidos en vehículos modificados para, posteriormente, ser sacados del país.

    La Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional realizaron múltiples diligencias de seguimiento y vigilancia, incluidas reuniones sostenidas por miembros de la presunta red criminal para coordinar el trasiego de estupefacientes.

    Por este caso, un juez de garantías imputó cargos a otras cinco personas, a quienes la Fiscalía señala como integrantes de una estructura criminal que utilizaba las costas de Panamá Oeste para el tráfico de drogas.

    César Caicedo es padre de Dayra Caicedo, quien fue secuestrada el 19 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia en Vista Alegre, Arraiján. Posteriormente, el 24 de marzo, la joven fue abandonada en una estación de combustible, sin que se pagara un rescate por su liberación.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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