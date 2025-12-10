Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Ministerio Público

    Trasladan a Héctor Brands a Plaza Ágora para audiencias por caso de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

    Juan Manuel Díaz
    Héctor Brands a su llegada a la audiencia. LP/Isaac Ortega

    El exdiputado del PRD, Héctor Brands, fue trasladado este miércoles 10 de diciembre a una sala de audiencia del Sistema Penal Acusatorio, como parte del proceso que se le sigue por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

    Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de EtesaMillones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor BrandsAprehenden a Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes

    Se informó que Brands tendrá dos audiencias este miércoles: la primera está programada para las 11:00 a.m. por el caso de presunto enriquecimiento injustificado y la segunda a las 2:00 p.m. por presunto blanqueo de capitales. En la segunda también deben comparecer sus familiares.

    Brands, quien fue director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), fue aprehendido ayer en su casa, ubicada en un residencial de Camino de Cruces, por órdenes de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

    Junto a él también fueron aprehendidos tres de sus hijos, quienes, según la investigación de la fiscalía, recibieron transferencias de fondos de sociedades y empresas ligadas al exdiputado.

    La investigación está en manos del fiscal Eduardo Rodríguez, quien explicó que la aprehensión de Brands y otras ocho personas responde a hechos registrados en el año 2019, tras una alerta de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


