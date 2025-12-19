Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La directora del Centro Femenino de Resocialización (Cefere), Yohana Ortega, fue trasladada, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un inusual beneficio de trabajo comunitario otorgado a Katherine Carvallo, conocida como La Parce, condenada por blanqueo de capitales.

El miércoles por la tarde, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que, a raíz de estos hechos, la directora del Cefere fue trasladada como parte de una investigación interna.

Por este caso, el Ministerio Público mantiene una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el beneficio de trabajo comunitario a favor de Carvallo.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Carvallo ingresó al Cefere el 4 de septiembre de 2025 y que, apenas 24 días después, el 28 de septiembre, la Junta Técnica del Sistema Penitenciario emitió un visto bueno para que optara por el reemplazo de pena mediante trabajo comunitario.

Este plazo resulta inusual, ya que, en condiciones ordinarias, los privados de libertad deben esperar entre seis meses y un año para que una solicitud de este tipo sea evaluada y aprobada.

El beneficio fue posteriormente concedido por la jueza de cumplimiento Jenia Aguilar el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apelara la medida. Los magistrados consideraron que existían inconsistencias en la petición presentada por la defensa de Carvallo.

Tras estos hechos, las autoridades del Sistema Penitenciario presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio origen a una investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente en reserva.

Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el 29 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental, Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.