Panamá, 19 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación por corrupción

    Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce

    Juan Manuel Díaz
    Trasladan a la directora del Cefere por el caso de La Parce
    Katherine Carvalho Hidalgo, dueña de los salones de belleza La Parce, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomada de @PGN_PANAMA

    La directora del Centro Femenino de Resocialización (Cefere), Yohana Ortega, fue trasladada, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un inusual beneficio de trabajo comunitario otorgado a Katherine Carvallo, conocida como La Parce, condenada por blanqueo de capitales.

    El miércoles por la tarde, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó que, a raíz de estos hechos, la directora del Cefere fue trasladada como parte de una investigación interna.

    Por este caso, el Ministerio Público mantiene una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción relacionados con el beneficio de trabajo comunitario a favor de Carvallo.

    Fuentes ligadas a la investigación revelaron que Carvallo ingresó al Cefere el 4 de septiembre de 2025 y que, apenas 24 días después, el 28 de septiembre, la Junta Técnica del Sistema Penitenciario emitió un visto bueno para que optara por el reemplazo de pena mediante trabajo comunitario.

    Este plazo resulta inusual, ya que, en condiciones ordinarias, los privados de libertad deben esperar entre seis meses y un año para que una solicitud de este tipo sea evaluada y aprobada.

    El beneficio fue posteriormente concedido por la jueza de cumplimiento Jenia Aguilar el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, la decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Apelaciones, luego de que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada apelara la medida. Los magistrados consideraron que existían inconsistencias en la petición presentada por la defensa de Carvallo.

    Tras estos hechos, las autoridades del Sistema Penitenciario presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio origen a una investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, actualmente en reserva.

    Carvallo, de nacionalidad colombiana, fue aprehendida el 29 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, requerida por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por su presunta participación en una red que habría blanqueado aproximadamente $7.1 millones, junto a su pareja sentimental, Donald Dale Gutiérrez, la colombiana Narsy Milena Parra y la venezolana Keyubeth Aldana.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Venta de los puertos de CK Hutchison a BlackRock, incluyendo dos en Panamá, entraría en punto muerto, según WSJ. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más