Trece detenidos y más de 340 mil dólares decomisados durante operativo en Darién

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 13 personas fueron detenidas durante un operativo realizado este fin de semana en la provincia de Darién, en el que también fueron decomisados 16,000 dólares y 5 millones 600 mil 750 pesos mexicanos (apróximadamente 325,000 dólares).

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), las 13 personas, 11 panameños y dos colombianos, se encontraban a bordo de dos embarcaciones que fueron verificadas por los agentes.

Durante la inspección, las autoridades reportaron el hallazgo de una sustancia que se presume ilícita, además del dinero en efectivo.

La institución informó además que uno de los ciudadanos colombianos habría intentado sobornar a las unidades fronterizas ofreciéndoles $2,000.

Las personas retenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.