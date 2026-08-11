Tres cabecillas y un integrante de una pandilla son declarados culpables en juicio oral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un tribunal de justicia declaró penalmente responsables por el delito de pandillerismo a tres cabecillas y un integrante de una pandilla, luego de un juicio oral que comenzó desde el pasado 20 de julio de 2026.

La Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita (Pandillerismo) de la Procuraduría General de la Nación informó que los cuatro procesados se resistieron a confesar el delito con un acuerdo de pena y optaron por enfrentar el juicio.

Ahora deberán esperar hasta el 7 de septiembre de 2026, fecha fijada para la lectura del fallo, cuando el tribunal dará a conocer las penas que corresponden a cada uno.

Ministerio Público en operativo.

El caso se remonta a un operativo realizado el 9 de febrero de 2022, a partir del cual las autoridades iniciaron una investigación contra un grupo de personas presuntamente vinculadas con actividades de pandillerismo.

Confesos

Durante el desarrollo del proceso judicial, 21 personas confesaron y fueron condenadas mediante acuerdos de pena, mientras que estos cuatro imputados decidieron enfrentar el juicio. Entre estos últimos se encontraban los tres señalados como cabecillas de la estructura, reitera el informe de la Procuraduría General de la Nación.

Con la declaración de responsabilidad penal emitida por el tribunal, queda ahora pendiente determinar la sanción que deberá cumplir cada uno de los cuatro condenados, decisión que será comunicada en septiembre.