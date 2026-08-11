Panamá, 11 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 11 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fallo

    Tres cabecillas y un integrante de una pandilla son declarados culpables en juicio oral

    Otras 21 personas fueron condenadas mediante acuerdos de pena.

    Martha Vanessa Concepción
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Tres cabecillas y un integrante de una pandilla son declarados culpables en juicio oral
    Sala de audiencia. Órgano Judicial.

    Un tribunal de justicia declaró penalmente responsables por el delito de pandillerismo a tres cabecillas y un integrante de una pandilla, luego de un juicio oral que comenzó desde el pasado 20 de julio de 2026.

    La Fiscalía Superior Especializada en Delito de Asociación Ilícita (Pandillerismo) de la Procuraduría General de la Nación informó que los cuatro procesados se resistieron a confesar el delito con un acuerdo de pena y optaron por enfrentar el juicio.

    Ahora deberán esperar hasta el 7 de septiembre de 2026, fecha fijada para la lectura del fallo, cuando el tribunal dará a conocer las penas que corresponden a cada uno.

    Tres cabecillas y un integrante de una pandilla son declarados culpables en juicio oral
    Ministerio Público en operativo.

    El caso se remonta a un operativo realizado el 9 de febrero de 2022, a partir del cual las autoridades iniciaron una investigación contra un grupo de personas presuntamente vinculadas con actividades de pandillerismo.

    Confesos

    Durante el desarrollo del proceso judicial, 21 personas confesaron y fueron condenadas mediante acuerdos de pena, mientras que estos cuatro imputados decidieron enfrentar el juicio. Entre estos últimos se encontraban los tres señalados como cabecillas de la estructura, reitera el informe de la Procuraduría General de la Nación.

    Con la declaración de responsabilidad penal emitida por el tribunal, queda ahora pendiente determinar la sanción que deberá cumplir cada uno de los cuatro condenados, decisión que será comunicada en septiembre.

    Martha Vanessa Concepción

    Última Hora

    • 22:21 Quién era el rapero Tupac Shakur, cómo fue asesinado y por qué 30 años después el crimen sigue sin esclarecerse Leer más
    • 22:14 Aeropuerto de Pereira, con operación comercial suspendida e incertidumbre sobre reapertura Leer más
    • 22:04 Queda desierta licitación para tercer operador móvil en Panamá Leer más
    • 21:42 Cristian Martínez y César Blackman quedan a un paso de la Champions League con el Slovan Bratislava Leer más
    • 21:39 Alcaldía de San Miguelito analiza nuevas restricciones de movilidad por el aumento de homicidios Leer más
    • 21:30 Vikingos y Universitarios reparten puntos en el cierre de la jornada Leer más
    • 21:23 Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dan el ‘sí’ en una ceremonia íntima Leer más
    • 20:48 Cristiano Ronaldo y Georgina se han casado Leer más
    • 20:42 Panamá emite alerta para nacionales residentes en Colombia Leer más
    • 20:41 Panamá invirtió $930 mil en su delegación para Santo Domingo 2026 Leer más