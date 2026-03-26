Tres exfuncionarios y dos comerciantes son aprehendidos en caso de peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción dio como resultado la aprehensión de cinco personas, entre ellas, un exrepresentante de corregimiento, dos extesoreros y dos comerciantes, por presunto peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) entre los años 2019-2024.

Durante las diligencias realizadas en los distritos de Santiago y Soná, en la provincia de Veraguas, se logró la aprehensión del exrepresentante de corregimiento de Gatuncillo por el presunto manejo irregular de $165 mil 708, que estaban destinados por la AND para la realización de obras sociales.

También se logró la ubicación del extesorero de la Junta Comunal de Calidonia, del distrito de Soná, por un presunto peculado por el manejo de $167 mil 984.

A la vez, se detuvo a dos comerciantes, quienes presuntamente recibieron fondos de las juntas comunales para la realización de obras que no se concluyeron.

Entre los aprenhendidos figuran dos comerciantes. Cortesía.

Al momento de los allanamientos, las autoridades ubicaron evidencias como teléfonos celulares y libretas de recibos de locales comerciales, que son analizados como parte de la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción adelanta una serie de investigaciones relacionadas con el manejo de fondos de la AND, canalizados a través del Programa de Interés Social (PDIS).

En julio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción comisionó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) para que ubique a los representantes de corregimiento y alcaldes que recibieron fondos provenientes del Programa de Interés Social (PDIS) de la AND y que son objeto de investigación por presunto peculado.

La fiscalía realizó diligencias en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco Nacional de Panamá enfocadas en la ubicación de información relacionada con una serie de denuncias realizadas en el año 2024 y en verificar los desembolsos realizados por la AND a 70 juntas comunales y municipios que recibieron fondos del PDIS.