Panamá, 21 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación Zona Norte

    Tres funcionarios, entre los aprehendidos por caso de presunto contrabando de cigarrillos desde la Zona Libre de Colón

    Henry Cárdenas P.
    Los operativos se realizaron en tres provincias. Cortesía

    Tres funcionarios de Aduanas están entre los nueve aprehendidos por las autoridades, por presuntamente estar vinculados a una red que se dedicaba al contrabando de cigarrillos desde la Zona Libre de Colón.

    La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, llevó a cabo la Operación Zona Norte, en la que se realizaron diligencias en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste para ubicar a las personas presuntamente involucradas en este caso.

    De acuerdo con las autoridades, el grupo realizaba actividades de contrabando desde la Zona Libre de Colón hacia la frontera de Panamá con Costa Rica.

    Las nueve personas aprehendidas, entre ellas tres funcionarios y un exfuncionario de Aduanas, fueron puestas a órdenes de las autoridades correspondientes.

    De acuerdo con un comunicado de la Policía, las investigaciones determinaron que el grupo facilitaba activamente el ingreso, transporte y distribución de mercancía. Se resalta que para ello los funcionarios hacían valer sus cargos para evadir los controles legales y aduaneros.

    Además, se informó que dentro de las diligencias se logró el decomiso de unos 4.2 millones de dólares en bienes. “Se ubicaron residencias en áreas exclusivas en la ciudad capital donde residen estos funcionarios”, se precisa en el comunicado.

    También en las diligencias se decomisaron más de 12 mil dólares, un arma de fuego, un vehículo de alta gama, un four wheel, entre otros indicios.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


