Tres helicópteros Black Hawk de Estados Unidos llegan al país para entrenamientos PANAMAX 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tres helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo de Estados Unidos arribaron a Panamá para participar en actividades de entrenamiento conjunto con los estamentos de seguridad del país, informó este sábado 13 de junio el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la entidad, las aeronaves corresponden a dos helicópteros HH-60 y un UH-60, que serán utilizados en un entrenamiento de supervivencia en selva programado en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón.

En las actividades participará personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), junto con integrantes del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos.

El Senan indicó que la llegada de estas aeronaves forma parte de las actividades de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

La institución precisó que los helicópteros permanecerán en territorio panameño hasta el mes de agosto para apoyar las actividades del ejercicio multinacional PANAMAX 2026.

Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Paraguay y otras naciones desplegarán tropas y unidades en Panamá como parte del Ejercicio Panamax 2026, un ejercicio militar internacional que convertirá al país, entre julio y agosto, en el centro de maniobras diseñadas, según ha indicado el Ministerio de Seguridad Pública, para proteger el Canal y poner a prueba la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas regionales.