Panamá, 04 de enero del 2026

    PLAYAS

    Tres muertos por ahogamiento en Panamá y dos rescatados durante los primeros días de 2026

    José González Pinilla
    Sinaproc vigila los ríos. Cortesía

    Tres personas murieron por ahogamiento y otras dos fueron rescatadas en distintos puntos del país durante los primeros días de 2026, según reportes de las autoridades.

    De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los fallecimientos ocurrieron fuera de las zonas de cobertura vigiladas.

    El primer caso corresponde a un hombre de 74 años de edad, quien se ahogó en el río Coclé el 1 de enero. Su cuerpo fue localizado al día siguiente, a unos 60 metros del lugar donde fue visto por última vez.

    Otro de los fallecidos fue un joven de 22 años, quien murió por inmersión en el distrito de Pocrí, provincia de Los Santos.

    Asimismo, en el río Brazo de Gómez, en la provincia de Chiriquí, un hombre de 26 años perdió la vida por ahogamiento mientras se encontraba de paseo en el área.

    Todos estos casos fueron atendidos por el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sinaproc.

    En tanto, este domingo 4 de enero, dos ciudadanos de 18 y 19 años de edad fueron rescatados mientras se bañaban en la playa Los Olivos, en la provincia de Chiriquí.

    Ambos fueron arrastrados por una fuerte corriente y auxiliados por agentes de la Unidad de Orden Público y Desastres Naturales de la Cuarta Brigada Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    La entidad reiteró el llamado a la ciudadanía a visitar únicamente playas que cuenten con vigilancia de la Fuerza de Tarea Conjunta y a evitar ingresar al agua bajo los efectos del alcohol.

    José González Pinilla

    Editor

