Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERATIVO

    Tres panameños sobreviven a la deriva y son rescatados en el Pacífico colombiano

    José González Pinilla
    Tres panameños sobreviven a la deriva y son rescatados en el Pacífico colombiano
    Los tres hombres presentaban síntomas de deshidratación severa.

    Tres panameños que permanecían a la deriva desde el pasado 13 de agosto en una pequeña embarcación fueron rescatados el fin de semana por la Armada de Colombia en aguas del Pacífico colombiano.

    Los hombres habían zarpado desde el área de Antón, en Coclé, con destino a Jaqué, Darién, para realizar labores de pesca, explicó Eliécer Castillo, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

    Sin embargo, la embarcación presentó fallas en el motor y los tripulantes no lograron establecer su ubicación.

    Ante la situación, Panamá activó el protocolo de búsqueda y rescate, determinando que los pescadores habían cruzado hacia aguas del Pacífico colombiano.

    El Senan coordinó con la Armada de Colombia, que desplegó de inmediato un equipo en Bahía Solano, departamento del Chocó, el domingo 17 de agosto.

    Tras cinco horas de búsqueda, una unidad de reacción rápida localizó la embarcación a 80 millas náuticas de Bahía Solano. Los tres hombres presentaban síntomas de deshidratación severa y posteriormente fueron trasladados a un centro médico.

    “De todo corazón queremos agradecer a la Armada de Colombia por habernos rescatado, por la atención, a los enfermeros y a los médicos, gracias”, expresó uno de los pescadores.

    Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 56 incidentes similares.

    José González Pinilla

    Editor


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Nestlé anuncia nueva Leche Evaporada IDEAL con sello ‘Hecho en Panamá’. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más