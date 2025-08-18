Tres panameños sobreviven a la deriva y son rescatados en el Pacífico colombiano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tres panameños que permanecían a la deriva desde el pasado 13 de agosto en una pequeña embarcación fueron rescatados el fin de semana por la Armada de Colombia en aguas del Pacífico colombiano.

Los hombres habían zarpado desde el área de Antón, en Coclé, con destino a Jaqué, Darién, para realizar labores de pesca, explicó Eliécer Castillo, del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Sin embargo, la embarcación presentó fallas en el motor y los tripulantes no lograron establecer su ubicación.

Ante la situación, Panamá activó el protocolo de búsqueda y rescate, determinando que los pescadores habían cruzado hacia aguas del Pacífico colombiano.

El Senan coordinó con la Armada de Colombia, que desplegó de inmediato un equipo en Bahía Solano, departamento del Chocó, el domingo 17 de agosto.

Tras cinco horas de búsqueda, una unidad de reacción rápida localizó la embarcación a 80 millas náuticas de Bahía Solano. Los tres hombres presentaban síntomas de deshidratación severa y posteriormente fueron trasladados a un centro médico.

“De todo corazón queremos agradecer a la Armada de Colombia por habernos rescatado, por la atención, a los enfermeros y a los médicos, gracias”, expresó uno de los pescadores.

La @ArmadaColombia rescató a tres ciudadanos panameños que llevaban varios días a la deriva en aguas del #Chocó, tras fallas en el motor de su embarcación.



Recibieron atención médica, hidratación y alimentación. pic.twitter.com/Lj7AbldV4h — Fuerza Naval del Pacífico (@FNP_ArmadaCol) August 17, 2025

Según cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 56 incidentes similares.