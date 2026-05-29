Panamá, 30 de mayo del 2026

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    Audiencia

    Tribunal concede depósito hospitalario a César Caicedo detenido en la operación Nodriza

    En una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. de hoy viernes los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones le dieron una medida depósito hospitalario temporal.

    Juan Manuel Díaz
    Tribunal concede depósito hospitalario a César Caicedo detenido en la operación Nodriza
    César Caicedo fue imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas.

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial modificó la detención provisional aplicada a César Caicedo, imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas, y le concedió una medida de depósito hospitalario temporal.

    Durante una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. de hoy, viernes, la defensa de Caicedo presentó una serie de pruebas médicas en las que se determina que requiere tratamiento por una dolencia cardíaca.

    Ante esta situación, los magistrados del tribunal decidieron concederle la medida de depósito hospitalario de manera temporal hasta que pueda ser atendido por especialistas tras lo cual deberá volver a prisión.

    El 30 de diciembre de 2025, este mismo tribunal había revocado una medida de reporte periódico otorgada a Caicedo por un juez de garantías y ordenó su detención provisional.

    Tribunal concede depósito hospitalario a César Caicedo detenido en la operación Nodriza
    Imagen de las afueras de la sala de audiencias del Tribunal Superior de Apelaciones.. LP Juan Manuel Díaz

    Caicedo fue aprehendido en la denominada operación Nodriza como presunto cabecilla de una red dedicada al tráfico de drogas en el área de Panamá Oeste.

    Según la fiscalía, el grupo usaba embarcaciones para la introducción de drogas, que eran escondidas en residencias del distrito de Arraiján (Panamá Oeste), y luego las introducían en vehículos modificados para posteriormente sacarlas del país.

    La Fiscalía de Drogas y la Policía Nacional realizaron múltiples diligencias de seguimiento y vigilancia de reuniones sostenidas por miembros de la red criminal para el trasiego de estupefacientes.

    Por este caso, se ordenó la detención preventiva de otras cinco personas, a quienes se vincula con dicha red de tráfico de drogas.

    César Caicedo, es padre de Dayra Caicedo secuestrada el 19 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia en Vista Alegre, Arraiján. Posteriormente, luego el 24 de marzo, la joven fue abandonada en una estación de combustible sin que se pagara rescate por su liberación.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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