Tribunal confirma penas de prisión a miembros de la pandilla Los Galácticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales confirmó condenas de 14 y 10 años de prisión a un grupo de 33 personas, miembros de la pandilla Los Galácticos, que operaba en Juan Díaz, San Pedro, Altos del Hipódromo y áreas aledañas.

Al resolver un recurso de apelación presentado por varios abogados defensores, el tribunal decidió mantener las sanciones de prisión aplicadas a los imputados, al considerar que las evidencias aportadas por el Ministerio Público son contundentes para demostrar su vinculación con los delitos investigados.

El tribunal mantuvo penas de 14 años de prisión para tres personas, por considerarlas líderes del grupo criminal, mientras que a otros 30 se les aplicó una pena de 10 años de cárcel por su participación en actividades de pandillerismo.

Además, como pena accesoria, se les impuso la prohibición de la posesión y tenencia de armas de fuego y sus componentes de manera indefinida, en atención a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 12 de la Ley 57 de 2011 (Ley de Armas), que prohíbe, por tiempo indefinido, a los condenados por algunos tipos penales —entre ellos el pandillerismo— portar armas de fuego.

Unidades de la Policía Nacional realizaron operativos en diferentes puntos de la ciudad. Cortesía.

La investigación de este caso se inició en el año 2017, a raíz de una serie de denuncias sobre la operación de una pandilla dedicada al tráfico de drogas, robos, extorsión y tentativa de homicidio, que operaba en el sector de San Pedro, en Juan Díaz.

A través de diversos operativos realizados por la Policía Nacional, se dio con la captura de la mayor parte de sus miembros, quienes fueron imputados por diversos delitos.

En esa ocasión, los allanamientos se extendieron a varios puntos de la ciudad de Panamá para ubicar a los cabecillas de la red criminal, quienes se mantenían ocultos de las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, algunos miembros de este grupo criminal daban apoyo a redes del narcotráfico que introducían drogas por el área de Chepo y los manglares de Juan Díaz, las cuales luego eran ocultadas en talleres de reparación de autos.

Otros integrantes de la pandilla se dedicaban al microtráfico de drogas en el corregimiento de Juan Díaz, por lo que mantenían disputas con otras pandillas que también operan en ese sector.