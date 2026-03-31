Pelotero de la selección de Veraguas seguirá detenido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pelotero de la novena de Veraguas, Juan Antonio Aizpurúa, imputado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Yeison Austin, del equipo de Los Santos, continuará en prisión provisional, luego de que los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones confirmaran la decisión adoptada por un juez de garantías.

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial (Los Santos y Herrera), Waldo Batista, Flor María González y Alcides Zambrano, decidieron mantener la medida aplicada al jugador de la selección de béisbol mayor de Veraguas, al considerar que se trata de un delito grave y que la acción puso en riesgo la vida de Austin durante el desarrollo de un encuentro deportivo.

En una audiencia que se inició a las 2:30 p.m. de este martes, los magistrados estimaron que la decisión asumida por la jueza de garantías, Indira Moreno, es idónea en este caso, ya que se trata de un delito grave que puso en riesgo la integridad física de la víctima y que la resolución no se aparta del ordenamiento jurídico.

También consideraron que las medidas cautelares propuestas por la defensa del imputado, como arresto domiciliario con la posibilidad de acudir a un centro educativo para continuar sus estudios, no logran mitigar los riesgos procesales del caso.

Ayer lunes, la jueza de garantías Indira Moreno legalizó la aprehensión y acogió la imputación contra Aizpurúa presentada por la fiscal Liberia Cedeño, quien solicitó la detención del imputado alegando que se trata de un delito grave y que la víctima aún se encuentra hospitalizada.

Yeison Austin, jugador del equipo de Los Santos. Foto: Tomada de lossantos_tv

El incidente se registró la noche del pasado sábado en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, ubicado en la ciudad de Las Tablas, durante un partido del Campeonato de Béisbol Mayor entre las novenas de Los Santos y Veraguas.

La situación se extendió hasta las gradas del estadio, donde fanáticos de ambos equipos se enfrentaron a golpes y se lanzaron insultos.

Yeison Austin aún permanece internado en un centro hospitalario a causa de los golpes recibidos con un bate de béisbol, que presuntamente le fueron ocasionados por Aizpurúa durante la trifulca registrada en el partido.

Por su parte, la Federación Panameña de Béisbol aplicó una sanción disciplinaria a Aizpurúa, suspendiéndolo por cuatro años de los torneos.

Otros jugadores de los equipos de Veraguas y Los Santos también recibieron suspensiones de entre 4 y 15 partidos del Campeonato Nacional de Béisbol, de acuerdo con su grado de participación en la trifulca registrada el pasado 28 de marzo en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández.