Panamá, 01 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Descentralización

    Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado

    Juan Manuel Díaz
    Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado
    Alex Lee exalcalde de Colón. Foto. Gabriel Rodríguez.

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la detención preventiva para el exalcalde de Colón, Alex Lee; el representante de corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch; y del tesorero Orlando Salazar, investigados por la presunta comisión del delito de peculado.

    En el caso de Lee, los magistrados del tribunal decidieron mantener la detención preventiva por considerar que existe riesgo de fuga y que el delito que se le imputa es grave.

    Lee fue imputado por el delito de peculado cuando fungía como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

    La Fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la ejecución de programas de interés social, por un monto de $1 millón.

    Por este caso, el tribunal también imputó cargos por peculado e impuso la medida cautelar de notificación periódica a la exrepresentante de corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías.

    Lee también enfrenta una denuncia presentada por el alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la pérdida de una serie de vehículos de esa comuna, que supuestamente entregó a terceras personas.

    En mayo de 2024, Lee fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba salir del país, pero mantenía un impedimento de salida a raíz de una investigación por peculado por la supuesta malversación de $214 mil cuando era representante del corregimiento de Barrio Sur.

    Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado
    Javier Lbch representante del corregimiento de Barrio Norte, Colón.

    El tribunal también decidió mantener la detención preventiva para Lynch y Salazar, también imputados por el delito de peculado relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de unos $6 millones entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la realización de obras sociales en la comunidad.

    La defensa de Lynch y Salazar había presentado una apelación contra la decisión adoptada el pasado 23 de abril por el juez de garantías, Ángel Santos, quien decidió mantenerlos en prisión hasta la conclusión de la investigación.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Copa Airlines anuncia la compra de 60 nuevos aviones a Boeing por $13 mil millones. Leer más
    • El MEF oculta información sobre la participación accionaria del Estado en Epasa. Leer más
    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Ifarhu revisa inscripciones de becas tras detectar aspirantes con 4.3 y 4.4. Leer más
    • Sociedades panameñas son mencionadas en escándalo de marcas en Colombia. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más