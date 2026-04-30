Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la detención preventiva para el exalcalde de Colón, Alex Lee; el representante de corregimiento de Barrio Norte, Javier Lynch; y del tesorero Orlando Salazar, investigados por la presunta comisión del delito de peculado.

En el caso de Lee, los magistrados del tribunal decidieron mantener la detención preventiva por considerar que existe riesgo de fuga y que el delito que se le imputa es grave.

Lee fue imputado por el delito de peculado cuando fungía como tesorero de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.

La Fiscalía atribuye a Lee el presunto manejo irregular de fondos asignados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la ejecución de programas de interés social, por un monto de $1 millón.

Por este caso, el tribunal también imputó cargos por peculado e impuso la medida cautelar de notificación periódica a la exrepresentante de corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías.

Lee también enfrenta una denuncia presentada por el alcalde de Colón, Diógenes Galván, por la pérdida de una serie de vehículos de esa comuna, que supuestamente entregó a terceras personas.

En mayo de 2024, Lee fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando intentaba salir del país, pero mantenía un impedimento de salida a raíz de una investigación por peculado por la supuesta malversación de $214 mil cuando era representante del corregimiento de Barrio Sur.

Javier Lbch representante del corregimiento de Barrio Norte, Colón.

El tribunal también decidió mantener la detención preventiva para Lynch y Salazar, también imputados por el delito de peculado relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de unos $6 millones entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la realización de obras sociales en la comunidad.

La defensa de Lynch y Salazar había presentado una apelación contra la decisión adoptada el pasado 23 de abril por el juez de garantías, Ángel Santos, quien decidió mantenerlos en prisión hasta la conclusión de la investigación.