Tribunal de Apelaciones mantiene medida cautelar de reporte periódico a representante de corregimiento de Pacora

El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida cautelar de reporte periódico dos veces a la semana e impedimento de salida del país al representante de corregimiento de Pacora, Hugo Henríquez Velásquez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien está imputado por la presunta comisión del delito de peculado con fondos de la descentralización.

Fuentes judiciales revelaron que durante una audiencia celebrada, ayer lunes, en las instalaciones del Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna, los magistrados decidieron mantener las medidas cautelares aplicadas por un juez de garantías el pasado 12 de agosto, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le aplicara la detención provisional.

Los abogados Víctor Almengor y Víctor Almengor Caballero alegaron que la Fiscalía no pudo acreditar que su cliente hizo un mal manejo de los fondos entregados por la descentralización a la Junta Comunal de Pacora, ya que entregó documentación que sustenta el uso de esos recursos.

Hay que recordar que Henríquez Velásquez se entregó el pasado lunes 11 de agosto a la Fiscalía Anticorrupción, tras conocer que era requerido en la investigación que involucra a 70 representantes de corregimiento por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) de la descentralización.

De acuerdo con la investigación, la fiscalía le atribuye a Henríquez Velásquez el manejo irregular de $194 mil del PDIS, fondos destinados a la ejecución de obras de interés social en Pacora.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra 70 representantes de corregimiento que recibieron fondos del PDIS, tras detectarse irregularidades en una auditoría de la Contraloría General de la República. Hasta el momento, se han imputado cargos a unos 10 exrepresentantes y extesoreros por este caso.