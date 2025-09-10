Tribunal de Apelaciones ratifica restricciones a Luis Oliva y a Buddy Attie por presuntas irregularidades en el Vale Digital

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó este miércoles 10 de septiembre las medidas cautelares de impedimento de salida de país y reporte los días 14 y 28 de cada mes para el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y al empresario Buddy Attie.
Esto, dentro en la investigación seguida por presuntas irregularidades con la operación de la plataforma utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.
En tanto, a la abogada Janice Becerra, otra de las investigadas en este caso, se le mantuvo la medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez al mes.
