Panamá, 11 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    AUDIENCIA

    Tribunal de Apelaciones ratifica restricciones a Luis Oliva y a Buddy Attie por presuntas irregularidades en el Vale Digital

    Juan Manuel Díaz
    Luis Oliva asiste a la audiencia de apelación en el caso Vale Digital. LP/Anel Asprilla

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó este miércoles 10 de septiembre las medidas cautelares de impedimento de salida de país y reporte los días 14 y 28 de cada mes para el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, y al empresario Buddy Attie.

    Esto, dentro en la investigación seguida por presuntas irregularidades con la operación de la plataforma utilizada para gestionar los pagos a los beneficiarios del Vale Digital.

    En tanto, a la abogada Janice Becerra, otra de las investigadas en este caso, se le mantuvo la medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez al mes.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

