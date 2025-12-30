Tribunal de Apelaciones revoca fallo y envía a detención provisional a César Caicedo, padre de Dayra Caicedo

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó una decisión de un juez de garantías y ordenó la detención provisional de César Caicedo (padre de Dayra Caicedo) imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas.

La Fiscalía de Drogas señala a César Caicedo como presunto líder de una red criminal y quien concertó una serie de reuniones para actividades de narcotráfico, entre ellas una efectuada el 28 de noviembre de 2023 en una residencia ubicada en Playa Mar, Vacamonte, para coordinar el transporte de 394 kilos de cocaína y 130 kilos de la misma sustancia, que fueron decomisados por la Policía en el área de Montelimar, La Chorrera.

De acuerdo con la fiscalía la vinculación de Caicedo, padre de Dayra Caicedo —privada de libertad a principios de este año—, fue establecida mediante vigilancias y seguimientos realizados por agentes de la Policía, quienes determinaron que sería uno de los líderes del grupo criminal.

Durante una audiencia que se inició a las 2:00 p.m. de este martes 30 de diciembre, los magistrados Erick Vergara, Raúl Urriola y Yanelka Quijano también llegaron a la conclusión de aplicar la medida de detención provisional para Alveiro de Jesús Velasco, Plinson Moreno, Carlos y César Caicedo, otros vinculados con este caso.

