NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de arresto domiciliario para el imputado exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés.

En una audiencia que se inicio a las 8:30 a.m. de este viernes 30 de octubre, los magistrados Donaji Arosemena, David Palacios y Mayulis Sandoval estimaron que el Ministerio Publico no pudo sustentar por qué era necesario confinar a Lau en un centro penitenciario, cuando puede estar confinado en su casa.

Los magistrados sostienen que Lau se encuentra en una situación de vulnerabilidad debido a su edad (cumplió 75 años de edad el pasado 30 e agosto) y a su estado de salud, ya que presenta múltiples dolencias.

Lau está en detención domiciliaria e impedimento de salida del país por orden de una juez de garantías desde el pasado 7 de octubre, el mismo día en que se le imputaron cargos por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Los magistrados del Tribunal Superior consideraron que la juez de garantías hizo una correcta valoración de los riesgos procesales que presenta el imputado y aplicó una medida cautelar proporcional.

Además, indicaron a Lau Cortés y su defensa que la medida de arresto domicilirio aplicada es de estricto cumplimiento y que violación puede ser objeto de revisión.

La Fiscalía Anticorrupción apeló dicha medida cautelar y por esa razón se celebró este viernes la audiencia en el Tribunal Superior.

El fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez cuestionó que Lau Cortés siendo funcionario público incurrió en la presunta conducta ilícita de enriquecimiento injustificado cuando la ciudadanía se encontraba inmersa en los efectos ocasionados por la pandemia de Covid-19.

También explicó al tribunal que aparamento en donde reside el imputado acutalmente se encuentra cautelado por su despacho, como parte de las investigaciones.

Exdirector de la Caja de Seguro Social Enrique Lau Cortes acudió a una audiencia de apelación.

Video: Juan Manuel Díazhttps://t.co/rzCfQioDdq pic.twitter.com/gG12271BrD — La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2026

Lau estuvo presente, con su abogada Kathia Quiel. Las últimas noticias que se tenían de él indicaban que estaba hospitalizado en el pabellón de cardiología de la Ciudad de la Salud, adonde fue trasladado el pasado 15 de octubre. Lau tiene permiso de la juez de garantías para salir de su domicilio, únicamente para atender citas médicas.

La fiscalía mantiene bajo investigación varios bienes, entre ellos, un apartamento en el PH Empire Residences, en Santa María, valorado en $562,000, por el que ha abonado $433,000; otro en Playa Blanca, adquirido por $236,500 y sin hipoteca; un cuadro de $50,000 y dos vehículos con un valor de $20,000.

En este caso se calcula una posible lesión patrimonial al Estado de medio millón de dólares.