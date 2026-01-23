Tribunal impone 16 años de cárcel a docente por delitos sexuales agravados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un hombre de 32 años, quien se desempeñaba como profesor, fue declarado culpable de los delitos de corrupción de persona menor de edad agravada y posesión de material de abuso sexual agravado, por lo que fue condenado a 16 años de prisión.

Además de la pena principal, el tribunal ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 16 años, una vez cumplida la condena, así como su ingreso formal al registro de ofensores sexuales, informó la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público.

La condena es resultado de una investigación iniciada en 2025, durante la cual la Fiscalía recopiló y analizó elementos de convicción contundentes que acreditaron la responsabilidad penal del sentenciado.

La aprehensión del acusado se llevó a cabo en el corregimiento de Ancón, mediante un operativo realizado por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió la validación de un acuerdo de pena, lo que garantizó una respuesta judicial expedita y justicia para la víctima.