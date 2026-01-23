Panamá, 24 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONDENA

    Tribunal impone 16 años de cárcel a docente por delitos sexuales agravados

    El hombre de 32 años era investigado desde el año 2025.

    Getzalette Reyes
    Tribunal impone 16 años de cárcel a docente por delitos sexuales agravados
    Profesor es sentenciado por corrupción de menor y posesión de material de abuso sexual. Foto/Policía Nacional

    Un hombre de 32 años, quien se desempeñaba como profesor, fue declarado culpable de los delitos de corrupción de persona menor de edad agravada y posesión de material de abuso sexual agravado, por lo que fue condenado a 16 años de prisión.

    Además de la pena principal, el tribunal ordenó la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 16 años, una vez cumplida la condena, así como su ingreso formal al registro de ofensores sexuales, informó la Sección Primera de Delitos Sexuales de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público.

    La condena es resultado de una investigación iniciada en 2025, durante la cual la Fiscalía recopiló y analizó elementos de convicción contundentes que acreditaron la responsabilidad penal del sentenciado.

    La aprehensión del acusado se llevó a cabo en el corregimiento de Ancón, mediante un operativo realizado por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público.

    De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió la validación de un acuerdo de pena, lo que garantizó una respuesta judicial expedita y justicia para la víctima.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Esto es lo que pactó Riccardo Francolini en su acuerdo de pena: una multa millonaria y 30 meses de prisión. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más