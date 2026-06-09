Tribunal llama a juicio a 18 personas por doble homicidio en Guánico Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La investigación de este caso se inició el 18 de junio de 2024.

Un juez de garantías llamó a juicio a 18 personas presuntamente implicados en un homicidio registrado en la comunidad de Guánico Abajo, distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos el 19 de junio del 2024, atribuido a la disputa de una ruta de drogas, en ese entonces dominada por Carlos Mosquera (Calitín).

El juez de garantías Brígido Alonso Mogoruza dictó auto de apertura a juicio contra 18 personas acusadas de los delitos de homicidio doloso agravado, asociación ilícita, robo y secuestro en perjuicio de dos personas, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en la comunidad de Guánico Abajo.

Durante la investigación, las autoridades establecieron que el crimen tuvo su génesis en un tumbe de drogas realizado por una red criminal que pretendía controlar una de las rutas usadas por el grupo de Mosquera para recibir droga proveniente de Colombia.

El crimen originó una masiva movilización de los estamentos de seguridad que dieron con la captura de ocho personas que presuntamente tuvieron algún grado de participación en el doble homicidio.

Los operativos se extendieron por varias comunidades de la provincia de Los Santos para dar con la captura de los presuntos implicados, que en su mayoría son residentes de la provincia de Panamá.

Oficinas del SPA en la provincia de Los Santos.

La Fiscalía de Homicidio y Femicidio presentó un total de 400 pruebas, entre periciales, documentales y testimoniales, que serán presentadas durante el juicio que fue fijado para las 9:00 a.m. del 26 de abril de 2027.

Por este caso ya fueron condenadas a 24 años de prisión tres personas, quienes llegaron a una acuerdo de pena con la fiscalía y así evitar comparecer a juicio.

Las costas de Azuero son usadas por redes del narcotráfico para el desembarco de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, que luego son escondidos en playas y esteros del área para luego llevarlas a la ciudad de Panamá y ocultarlas en contenedores con destino a Europa.