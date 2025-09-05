Panamá, 05 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Blanqueo de capitales

    Tribunal mantiene aprehensión de 14 fincas del Suntracs en Red Frog

    Juan Manuel Díaz
    El proyecto residencial y turístico Red Frog está localizado en isla Bastimentos, Bocas del Toro.

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial mantuvo la la aprehensión de 14 fincas en el complejo turístico Red Frog, en isla Bastimentos, Bocas del Toro, que habían sido traspasadas por el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) a su cooperativa.

    En una audiencia celebrada, hoy jueves, en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Conquistador, los magistrados mantuvieron la decisión emitida por la juez Sheryll Toullier el pasado 21 de agosto.

    En este proceso se formularon cargos por delitos de blanqueo de capitales, estafa, falsificación de documentos seguido a los dirigentes del Suntracs Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.

    López, que tiene medida cautelar de arresto domiciliario, estuvo presente en la audiencia, portando un brazalete electrónico.

    Méndez está prófugo en Venezuela y Cerrud se encuentra en la embajada de Nicaragua, país al que ha solicitado asilo.

    El dirigente sindical Saúl Méndez se encuentra prófugo. LP Richard Bonilla

    Las 14 fincas, que suman una extensión de 33,712 metros cuadrados (3.37 hectáreas), fueron entregadas por la empresa Pillar Construcción (que luego cambio su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores de Red Frog que participaron en una huelga entre el 5 de febrero de 2007 y el 14 de octubre de 2008 y que fue declarada legal por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

    Tribunal mantiene aprehensión de 14 fincas del Suntracs en Red Frog
    El dirigente del Suntracs Genaro López enfrenta cargos por blanqueo de capitales, estafa agravada y falsiicación de documentos.

    Tras la huelga, Pillar Construccion fue condenada al pago de $7 millones en concepto de salarios caídos, pero la empresa pactó un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, representado por el Suntracs, para que les entregaran las 14 fincas, que en aquella época estaban valoradas en $3 millones.

    La mayoría de los 412 trabajadores indemnizados no se enteró del acuerdo pactado por el Suntracs con la empresa empleadora, mucho menos que ahora eran dueños de propiedades en Red Frog.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

