    Corrupción

    Tribunal mantiene arresto de exrepresentante de Burunga

    Juan Manuel Díaz
    Liscalía Anticorrupción realizó la aprehensión de cuatro exrepresentantes de corregimiento por presunto peculado en el manejo de fondos de la descentralización. Cortesía.

    El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial confirmó la medida cautelar de detención preventiva, aplicada al exrepresentante de Burunga, Antonio Atencio, imputado por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización.

    Durante una audiencia, que se inició a las 8:30 a.m. de este miércoles, los magistrados del Tribunal estimaron que la medida de detención provisional, dictada en primera instancia por un juez de garantías, es la más idónea para evitar la destrucción de pruebas y mantener al imputado arraigado al proceso.

    En la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción sustentó que el imputado presuntamente incurrió en irregularidades en el manejo de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para realizar obras de interés público en el corregimiento de Burunga, en Arraiján.

    En este caso, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló inconsistencias en el manejo de $185 mil 378 que le fueron entregados para la realización de obras.

    También, en una audiencia celebrada este miércoles, en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá Oeste, un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención preventiva de la extesorera de la Junta Comunal de Burunga, Arich Jiménez.

    A Jiménez se le imputaron cargos por el delito de peculado doloso, ya que era la persona encargada de la fiscalización de los fondos entregados por la descentralización y debía vigilar por su uso correcto.

    Los exfuncionarios fueron aprehendidos por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) durante una serie de allanamientos realizados en Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

    Atencio y Jiménez forman parte del grupo de 70 exrepresentantes, exalcaldes y extesoreros que son buscados por la Fiscalía Anticorrupción por malos manejos de fondos de la descentralización asignados al Programa de Interés Social (PDIS).

    Hasta ahora, la Fiscalía ha logrado imputar cargos a 24 exfuncionarios investigados por este caso.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


