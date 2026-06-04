Tribunal mantiene condenas por blanqueo de capitales en caso PAN

La decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mantiene las condenas por el caso de blanqueo de capitales en perjuicio del PAN.

Una decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mantuvo las condenas de 100 y 80 meses de prisión por blanqueo de capitales impuestas a seis personas en perjuicio del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), entre ellas varios hijos del exdirector de esa entidad, Rafael Guardia Jaén.

A través de un fallo fechado el pasado 19 de mayo, pero hecho público el lunes, el tribunal rechazó un incidente de nulidad presentado por el exjefe de Proyectos del PAN, Abraham Williams, así como por Pacífico González, Esperanza Juárez Andrade y Mónica Peralta.

Asimismo, dispuso rechazar un incidente de nulidad por doble juzgamiento interpuesto por Jonathan Guardia Andrion, además de otro recurso presentado por Celia Aurora Jiménez.

En su decisión, el tribunal también absolvió al empresario Charles Sadat Bonilla del delito de asociación ilícita, pero mantuvo la condena de 100 meses de prisión por blanqueo de capitales. Sadat cumple actualmente una pena de prisión por el delito de peculado.

El fallo se produce luego de varios recursos presentados por los abogados defensores contra la sentencia de primera instancia emitida por la jueza Águeda Rentería.

Rafael Guardia Jaén exdirector del PAN. Archivo.

Por este caso fueron condenados a 80 meses de prisión Esperanza Juárez, Alvin Joel Araúz Andrion, Rosa Elvira González, Mónica Andrade y los hermanos Jonathan y Loreine Guardia, hijos del exdirector del PAN, Rafael Guardia Jaén.

A los sancionados también se les impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período equivalente al de la pena principal.

Según la Fiscalía, el delito precedente en este caso fue el peculado, mediante el cual se extrajeron recursos del PAN que posteriormente fueron utilizados para la adquisición de propiedades por parte de los investigados.

De acuerdo con las pesquisas, estos fondos fueron movilizados a través de las sociedades Inversiones Glora, Grupo Piombino, Inversiones Alimac e Inversiones Harl.