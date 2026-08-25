Panamá, 25 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 25 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Audiencia de apelación

    Tribunal mantiene detención provisional de Luis Oliva

    Juan Manuel Díaz
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Tribunal mantiene detención provisional de Luis Oliva
    Luis Oliva, exadministrador de la AIG. Archivo

    Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones negaron la solicitud de cambio de la medida cautelar de detención provisional, presentada por el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

    +info

    Juez de garantías mantiene detención provisional del exdirector de la AIG Luis Oliva por presunto enriquecimiento injustificadoMantienen detención del exdirector de la AIG, Luis Oliva

    La defensa de Oliva propuso que a su cliente se le concedieran medidas cautelares como reporte periódico, depósito domiciliario y además ofreció el pago de una fianza de $50 mil.

    En una audiencia que inició a las 8:30 a.m., el Tribunal estimó que la defensa de Oliva no aportó elementos nuevos que evidenciaran cambios en su grado de vinculación con el ilícito investigado.

    Los magistrados también explicaron que la juez de garantías que dispuso la detención provisional de Oliva, el pasado 31 de mayo, hizo una debida valoración de los riesgos procesales que mantenía el imputado (riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas) y determinó que la detención provisional era la medida más idónea para mantenerlo arraigado al proceso.

    Tribunal mantiene detención provisional de Luis Oliva
    Fiscal Anticorrupción, Patricia Herrera. LP/Juan Manuel Díaz

    La Fiscalía Anticorrupción señaló que, a su salida de la AIG, Oliva no pudo justificar ingresos por la suma de $957,397, por lo que abrió una investigación por el delito de enriquecimiento injustificado.

    Información en desarrollo…

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    Última Hora

    • 16:57 Tribunal mantiene detención provisional de Luis Oliva Leer más
    • 16:38 Canadá impone aranceles de hasta el 50 % a productos de Estados Unidos como el acero o electrónica Leer más
    • 16:38 Mourinho pondera el arbitraje español y evita caer en las comparaciones de Vinicius y Lamine Yamal Leer más
    • 16:00 El racismo no siempre dice su nombre Leer más
    • 15:58 Imhpa: emite nuevo aviso de vigilancia por fuertes tormentas Leer más
    • 15:42 Pandeportes licitará el primer estadio de fútbol en Los Santos Leer más
    • 15:35 Mulino y la Academia Panameña de la Lengua Leer más
    • 15:23 Antai recomienda destituir a 12 funcionarios de la Unachi, varios del entorno de Medianero de Bonagas Leer más
    • 15:15 Cuando la caña ya no basta: manufactura, turismo y mercadeo en la nueva economía del ron latinoamericano Leer más
    • 15:02 Selección mayor: confirman amistoso entre India y Panamá Leer más