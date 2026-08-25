Tribunal mantiene detención provisional de Luis Oliva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones negaron la solicitud de cambio de la medida cautelar de detención provisional, presentada por el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

La defensa de Oliva propuso que a su cliente se le concedieran medidas cautelares como reporte periódico, depósito domiciliario y además ofreció el pago de una fianza de $50 mil.

En una audiencia que inició a las 8:30 a.m., el Tribunal estimó que la defensa de Oliva no aportó elementos nuevos que evidenciaran cambios en su grado de vinculación con el ilícito investigado.

Los magistrados también explicaron que la juez de garantías que dispuso la detención provisional de Oliva, el pasado 31 de mayo, hizo una debida valoración de los riesgos procesales que mantenía el imputado (riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas) y determinó que la detención provisional era la medida más idónea para mantenerlo arraigado al proceso.

Fiscal Anticorrupción, Patricia Herrera. LP/Juan Manuel Díaz

La Fiscalía Anticorrupción señaló que, a su salida de la AIG, Oliva no pudo justificar ingresos por la suma de $957,397, por lo que abrió una investigación por el delito de enriquecimiento injustificado.

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