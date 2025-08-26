Tribunal mantiene medidas cautelares contra el exalcalde de Colón Alex Lee

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial decidió mantener las medidas cautelares impuestas al exalcalde de Colón, Alex Lee. Entre ellas se encuentran el reporte periódico los días 5 y 20 de cada mes, la prohibición de acercarse al Municipio de Colón y de tener contacto con los testigos vinculados al caso.

En una audiencia celebrada este lunes 25 de agosto, los magistrados Raúl Leonel Urriola, Jhon Jhonson y José Félix Sánchez confirmaron la decisión, dentro de la investigación que se le sigue a Lee por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio del Municipio de Colón.

A Lee se le imputaron cargos por peculado tras una denuncia presentada por el actual alcalde de Colón, Diógenes Galván, por el supuesto uso irregular de vehículos asignados a ese municipio.

La investigación se remonta al período 2009-2014, cuando, durante la administración de Lee, se reportó la entrega en custodia de varios automóviles a terceras personas sin justificación.

Cuando Galván asumió el cargo de alcalde, no logró ubicar 28 vehículos que habían sido asignados a la administración de Lee por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. A raíz de ello, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio para determinar el paradero de los autos.

Además, Lee enfrenta una segunda investigación por presunto peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Barrio Sur, en la provincia de Colón.