Panamá, 01 de junio del 2026
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    Sanción penal

    Tribunal mantiene multas de $10 y $30 millones a delator de Pablo Escobar por blanqueo de capitales

    El Tribunal Superior de Liquidación mantuvo la sanción penal y las multas aplicadas a un grupo de ciudadadanos colombianos por el deli de blanqueo de capitales.

    Juan Manuel Díaz
    Tribunal mantiene multas de $10 y $30 millones a delator de Pablo Escobar por blanqueo de capitales
    El tribunal mantuvo las penas de prisión y multas por el delito de blanqueo de capitales.. LP/Anel Asprilla

    El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mantuvo las penas de 120 meses de prisión y multas por $10 y $30 millones a los colombianos Luis Ángel Restrepo, Mónica María Ángel Restrepo, Blanca Liliana Ángel Cano y Juan Gonzalo Ángel Restrepo como autores del delito de blanqueo de capitales.

    +info

    El delator de Pablo Escobar deberá pagar millonaria multa en Panamá por blanqueo de capitales

    A través del edicto No 425, colgado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales se informa a las partes de la decisión asumida por el tribunal.

    La decisión mantiene en firme las condenas y multas aplicadas en noviembre del 2025 por la juez primera liquidadora, Agueda Rentería, contra los implicados, a quienes se le investigó y sancionó por el delito de blanqueo de capitales

    Rentería aplicó una multa de $30.9 millones a Luis Guillermo Ángel Restrepo y a Blanca Liliana Ángel Cano. En ese mismo fallo, condenó a Juan Gonzalo Ángel Restrepo al pago de $10 millones y determinó que los sancionados tendrían un plazo máximo de un año para cumplir con el pago de las multas.

    El tribunal además aplicó una pena de 96 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales a los panameños Luz Graciela Quintanar, Juan Montes y Rubén Barnett, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo período de la sanción principal.

    En noviembre de 2020, a Ángel Restrepo, considerado como uno de los colaboradores para ubicar al extinto líder del Cártel de Medellín Pablo Escobar Gaviria, se le abrió una investigación en Colombia por la presunta comisión del delito de blanqueo de activos, a raíz de una declaración ofrecida por un agente de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos).

    En 2024, medios colombianos reportaron que era requerido por la Fiscalía de ese país por presuntas actividades vinculadas con el mismo delito.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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