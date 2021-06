Tribunal ordena admitir querella de Rosendo Rivera contra Ricardo Martinelli

Por presunta calumnia y simulación de hechos punibles

El Tribunal de Apelaciones ordenó admitir una querella presentada por Rosendo Rivera en contra del exmandatario Ricardo Martinelli, por la presunta comisión de los delitos de simulación de hechos punibles y calumnia en actuaciones judiciales.

El Ministerio Público había desestimado la querella alegando que no se cometió delito alguno.

David Cuevas, abogado de Rivera, argumentó que la fiscalía sólo puede rechazar la querella si no cumple con los requisitos de fondo y de forma, no porque le parezca que no hay delito.

La acción legal contra Martinelli se originó ya que el expresidente querelló a Rivera por supuesto delito de calumnia e injuria, a raíz de unas declaraciones que éste había emitido en una conferencia de prensa.

Rivera fue abogado de Martinelli y, además, está acreditado como víctima querellante en el proceso de los pinchazos.

Por este caso, Martinelli será enjuiciado. La audiencia se reanuda el 5 de julio de 2021, a las 9:00 p.m.