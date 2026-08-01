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    Apelación

    Tribunal ordena prisión para siete presuntos pandilleros por homicidio, drogas y reclutamiento forzoso

    Los imputados fueron capturados durante la Operación ‘Harpía’ por presuntamente ‘infundir terror’.

    Martha Vanessa Concepción
    Tribunal ordena prisión para siete presuntos pandilleros por homicidio, drogas y reclutamiento forzoso
    Confirman detención preventiva a vinculados a pandillerismo en Operación Harpía en San Miguelito.

    El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de detención provisional para siete personas acusadas de pertenecer a una estructura criminal que operaba en el distrito de San Miguelito.

    La decisión surge luego de que los sospechosos habían apelado lo ordenado por un juez de Garantías sobre la medida cautelar más severa, de detención provisional.

    Durante la audiencia de apelación, los magistrados validaron los riesgos procesales presentados por los fiscales.

    El tribunal determinó que mantener a los sospechosos en prisión es la medida más proporcional, idónea y necesaria para proteger a la comunidad y garantizar que las pruebas no sean destruidas mientras continúa la investigación formal.

    Tribunal ordena prisión para siete presuntos pandilleros por homicidio, drogas y reclutamiento forzoso
    Confirman detención preventiva a vinculados a pandillerismo en Operación Harpía en San Miguelito.

    Los resultados de la Operación ‘Harpía’

    Los siete imputados fueron capturados en un despliegue policial denominado Operación “Harpía”, ejecutado mediante múltiples allanamientos conjuntos el pasado jueves 16 de julio de 2026.

    Las investigaciones de las autoridades judiciales señalan que esta organización criminal “infundía el terror en el sector” mediante un amplio historial delictivo que incluiría: pandillerismo, homicidio, reclutamiento forzoso de jóvenes de las comunidades de San Miguelito, delitos relacionados con drogas y porte ilegal de armas de fuego.

    Con la confirmación de estas detenciones, la Fiscalía Especializada dispone de un periodo legal para profundizar en los expedientes y recopilar las evidencias necesarias de cara al juicio oral, buscando desarticular por completo los remanentes de la red delictiva en San Miguelito.

    Martha Vanessa Concepción

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