Tribunal rechaza casación a Dángelo Ramírez, condenado por pandillerismo y blanqueo de capitales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales decidió rechazar un recurso de casación presentado por Dángelo Dayan Ramírez Ramea, extraditado de Colombia en 2023, quien enfrenta dos condenas, una por el delito de pandillerismo y otra por blanqueo de capitales.

A través del edicto 2023, publicado en la sede del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales este lunes, se informa a las partes de la decisión asumida por el tribunal de no acceder al recurso de casación presentado por la firma forense Fonseca Barrios & Asociados.

El tribunal declaró improcedente el recurso presentado por la defensa de Ramírez, a quien en 2022 se le vinculó a una red dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de botes de pesca artesanales. La organización fue desmantelada en octubre de ese año, mediante de la operación denominada Tocumen, mientras que Ramírez estaba prófugo de las autoridades.

De acuerdo con el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza, llevaba tres años ocultándose en Co0lombia.

Las autoridades colombianas detuvieron a Ramírez en noviembre de 2023, luego de que el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales solicitara su extradición a través de la Cancillería, tras conocer que se encontraba en ese país.

A raíz de la alerta emitida por Panamá, las autoridades iniciaron su búsqueda y fue localizado en Cali, Colombia, bajo la identidad de Juan Pablo Benítez Aragón, cuando pretendía obtener una membresía para un gimnasio.

De acuerdo con las autoridades colombianas, con esta identidad viajaba periódicamente a las ciudades de Cartagena, Barranquilla y Cali, en las que presuntamente mantenía conexiones con redes ligadas al tráfico de drogas.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas liga a Ramírez con la pandilla Calor Calor. Las autoridades alegan que Ramírez mantiene nexos con varias pandillas locales a las que facilita conexiones con Colombia para el tráfico de drogas.

El 28 de septiembre de 2009, durante un operativo en Campo Lindbergh, a Ramírez se le incautó la suma de $1 millón en efectivo sin que pudiera justificar la procedencia del dinero.