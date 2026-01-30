Tribunal revoca detención provisional al presunto líder de la pandilla “Killa” y ordena arresto domiciliario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó la medida de detención provisional impuesta a Francis Jiménez Sutherland, señalado como el presunto líder de la pandilla Killa.

Jiménez había sido imputado por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada el 28 de enero de 2026, en la que los magistrados dejaron sin efecto la resolución emitida el pasado 14 de enero por una jueza de garantías de la provincia de Colón, que había ordenado mantenerlo detenido.

En su lugar, el tribunal impuso un conjunto de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la retención del pasaporte, la prohibición de comunicarse con los demás coimputados, arresto domiciliario y la colocación de un brazalete electrónico.

Como parte del fallo, se instruyó el traslado del imputado a una residencia ubicada en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón, domicilio de su esposa, donde deberá cumplir la medida de retención domiciliaria.

El caso forma parte de la operación “Kabul”, desarrollada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (pandillerismo), donde todos los investigados son señalados por su presunta vinculación con la pandilla “Killa” o “H35”, que opera en el sector de Río Alejandro, en la provincia de Colón.

Las investigaciones se iniciaron en enero de 2022, periodo en el que las autoridades lograron establecer que esta pandilla estaría involucrada en homicidios, delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de armas de fuego, además de mantener una fuerte rivalidad con la pandilla “Real Gangster for Life” (RG4L), que opera en el mismo sector.