Tumbes y droga falsa desatan la violencia en las calles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que la detección de varios cargamentos de falsa droga decomisada por las autoridades puede ser producto de “tumbes” y estar generando una retaliación entre grupos rivales.

Fernández reconoció que en varios decomisos realizados dentro de contenedores en tránsito por puertos locales arrojaron negativo al momento de los análisis por parte de las autoridades.

De acuerdo con el funcionario, en la provincia de Colón operan al menos 13 pandillas que se disputan el control de la venta y distribución de la droga en esa región.

También estimó que esas disputas en ocasiones terminan en ataques violentos que ocasionan muertos y heridos. También detalló que en muchos de estos casos ya las autoridades mantienen identificados a los autores de estos crímenes.

El pasado 19 de abril tras un decomiso realizado por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) 999 kilos de supuesta droga en el Puerto de Balboa la Fiscalía de Drogas descubrió que no se trataba de estupefacientes y que todo apuntaba a un posible tumbe entre grupos rivales.

Luego el 19 de marzo se dio el decomiso de otros 1,056 paquetes de supuesta droga confirmó a las autoridades la existencia de una posible disputa entre grupos rivales por el transporte de estupefacientes a través de contenedores.

El director de la Policía, Jaime Fernández, menciono que “no se justifica ningún homicidio”, pero sí se explica el contexto detrás del aumento de la violencia. Señaló que estructuras criminales fortalecidas por el tráfico en contenedores hacia Europa están impactando la seguridad… pic.twitter.com/lLI3Pz4sXq — La Prensa Panamá (@prensacom) May 1, 2026

Luego se dieron otros dos decomisos de falsa droga, uno el 24 de marzo en el puerto de Rodman y otro el 22 de marzo en puerto de la provincia de Colón, en ambos casos se detectó que la carga había sido cambiada por otra sustancia.

Las pandillas en Colón

De acuerdo con registros policiales las pandillas que muestran una mayor actividad en la provincia de Colón son El Trébol, La Hermandad, Amigos de Nadie, The Five Love, No hay Dolor, NTB y Niños Sufridos.

Según las autoridades algunos de estos grupos mantienen alianzas con las pandillas de la ciudad de Panamá como Bagdad y Calor Calor que intentan tener el control de los cargamentos que llegan a los puertos.

Algunos de estos grupos criminales mantienen contacto con operadores y trabajadores de los puertos para introducir la droga dentro de contenedores con destino a Europa.

Un informe de la fundación InSight Crime, dedicada al estudio de la amenazas de la seguridad ciudadana, reveló que la provincia de Colón es uno de los sitios usados por narcotraficantes como punto de conexión para el transporte de la droga hacia Estados Unidos y Europa convierte a Colón en uno de los focos sensibles para los estamentos de seguridad del Estado.

Le droga fue decomisada en una embarcación en el archipiélago de Las Perlas. Cortesía

En la provincia se produjeron crímenes indiscriminados cometidos en escenarios públicos como hospitales y escuelas por la disputa de territorios de pandillas que buscan el control de la venta de drogas.

En el año 2022 las autoridades españolas desmantelaron un cartel de drogas con operaciones en España y Dubai cuyos proveedores de drogas eran un grupo asentado en la provincia de Colón que obtenía droga en Colombia y la enviaba en contenedores a Europa.

Este grupo utilizaba el puerto de Manzanillo en Colón para mover droga hacia España. El grupo mantenía un centro de operaciones en Dubai.

Este grupo manejaba pandillas en Colón a las que entregaba dinero para recoger la droga en las costas y luego introducirlas en contenedores con destino a Europa.

En abril del 2023 también se aprehendió a un grupo de trabajadores de un puerto en Colón que se dedicaban a contaminar contenedores con droga que luego era enviada a Europa y los Estados Unidos.