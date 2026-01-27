José Gabriel Carrizo llega a Panamá tras pedido de aprehensión: ‘Aquí estoy, preferí no atender la juramentación’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, regresó al país la mañana de este martes 27 de enero de 2026.

En imágenes compartidas a La Prensa se observa a Carrizo mientras era escoltado por miembros de la Dirección de Investigación, quienes lo esperaban a la salida de la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

“Aquí estoy, preferí no atender la juramentación”, dijo Gaby Carrizo en declaraciones a los medios de comunicación instalados en la terminal aérea. “Soy inocente”, agregó.

Vista de la llegada del exvicepresidente de Panamá José Gabriel Carrizo, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.



Video: Cortesíahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/hskfnykuFk — La Prensa Panamá (@prensacom) January 27, 2026

Su retorno se produce poco después de que se diera a conocer que la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, solicitó su aprehensión con fines de conducción. Carrizo, quien ocupó la Vicepresidencia durante el período 2019-2024, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Carrizo, además, fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024 y se encontraba en Guatemala al momento de conocerse la solicitud judicial.

Información en desarrollo...