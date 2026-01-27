Panamá, 27 de enero del 2026

    José Gabriel Carrizo llega a Panamá tras pedido de aprehensión: ‘Aquí estoy, preferí no atender la juramentación’

    Getzalette Reyes
    José Gabriel Carrizo regresó este martes a Panamá.

    El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo Jaén, regresó al país la mañana de este martes 27 de enero de 2026.

    En imágenes compartidas a La Prensa se observa a Carrizo mientras era escoltado por miembros de la Dirección de Investigación, quienes lo esperaban a la salida de la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

    “Aquí estoy, preferí no atender la juramentación”, dijo Gaby Carrizo en declaraciones a los medios de comunicación instalados en la terminal aérea. “Soy inocente”, agregó.

    Su retorno se produce poco después de que se diera a conocer que la fiscal superior anticorrupción, Adela Cedeño, solicitó su aprehensión con fines de conducción. Carrizo, quien ocupó la Vicepresidencia durante el período 2019-2024, es investigado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

    Carrizo, además, fue candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en las elecciones generales de 2024 y se encontraba en Guatemala al momento de conocerse la solicitud judicial.

    Información en desarrollo...

