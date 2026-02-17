Último día de Carnaval: inicia operativo de inversión de carriles hacia la capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional inició esta mañana del Martes de Carnaval la inversión de carriles para el retorno de viajeros hacia la ciudad capital.

Francisco Castro, subdirector de la Policía Nacional, informó que la inversión de vías inició a las 6:00 a.m. desde el distrito de San Carlos hasta La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

Desde que arrancó el operativo nacional por el Carnaval, el pasado viernes 13 de febrero, hasta el lunes 16 se registró la movilización de más de 140 mil vehículos hacia el interior del país.

De igual forma, Castro adelantó que hasta esta mañana ya se había reportado el retorno de 70 mil vehículos.

Dentro del operativo a nivel se han detectado a 77 menores de edad que no estaban acompañados por sus padres. Además, en los controles de ingresos a las diversas actividades se ubicaron a 36 personas con órdenes de captura, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.