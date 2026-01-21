Un fallo adoptado en septiembre pasado salva a Ronny Mizrachi: la juez Marquínez lo excluye del juicio de Odebrecht

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La juez penal Baloisa Marquínez excluyó a Aaron “Ronny” Mizrachi Malca del juicio del caso Odebrecht, luego de que su abogado aportara copia de un fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia que anuló los cargos en su contra por blanqueo de capitales.

Previamente, la Fiscalía Especial Anticorrupción advirtió a la juez Marquínez que ese fallo había sido apelado, recurso que todavía no ha sido decidido por la Corte Suprema de Justicia.

Pero la juez analizó la petición de Basilio González, abogado de Mizrachi, que insistió que su defendido no podía ser enjuiciado hasta que se resolviera esa apelación. La juez le dio la razón.

La decisión fue adoptada este miércoles 21 de enero. Nueve días antes, cuando inició el juicio, Mizrachi se había declarado inocente.

Hasta ahora, Mizrachi no ha acudido personalmente al juicio. Sus intervenciones han sido a través de Zoom.

Los señalamientos en su contra

Ronny Mizrachi es cuñado del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (también enjuiciado en esta causa) y padre del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Él mismo admitió que su sociedad Caribbean HoldingServices Ltd., recibió dinero de Odebrecht, el cual posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; Riccardo Francolini; el expresidente Juan Carlos Varela y la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A.

El 12 de enero de 2026, en el primer día del juicio de Odebrecht, Aaron Mizrachi se declaró inocente del cargo de blanqueo de capitales. Mizrachi participó por Zoom. La foto es una captura de la transmisión del Órgano Judicial.

Francolini, Varela y José Domingo Arias también están imputados, aunque Francolini -como Ronny Mizrachi- fue excluido del juicio este miércoles, pero en su caso por haber pactado un acuerdo de pena. Varela tampoco está presente en la sala de la juez Marquínez, ya que a él lo procesa la Corte Suprma, por su condición de parlamentario centroamericano.

La decisión que lo salvó

El fallo del 1 de septiembre de 2025, suscrito por los magistrados Carlos H. Pizarro, Guimara Aparicio Ortega y Melina Robinson Oro, del Primer Tribunal Superior, se sostiene que la Fiscalía Especial Anticorrupción incurrió en un “error de ausencia de especificación sobre el modo, tiempo y lugar de la conducta” atribuida a Mizrachi, lo cual -según el tribunal- encuadra plenamente en la causal de nulidad contenida en el numeral 4 del artículo 2294 del Código Judicial.

Los magistrados sostienen que no se precisó la fecha, modo y lugar en que ocurrió la conducta imputada a Mizrachi, ni se estableció de manera clara su participación individual en los hechos investigados.

Con fundamento en el artículo 1138 del Código Judicial, se admitió la decisión del trámite a favor de Mizrachi.