Un juez concede depósito domiciliario a César Caicedo, en medio de una investigación de tráfico de drogas

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Un juez de garantías concedió la medida cautelar de retención domiciliaria a favor de César Caicedo Asprilla, quien se encuentra imputado por la presunta comisión del delito de conspiración para el tráfico de drogas.

El hombre es el padre de Dayra Caicedo, la joven que estuvo secuestrada mes y medio y que fue liberada por sus captores, en marzo de 2025.

En una audiencia celebrada este jueves 7 de mayo, el juez de garantías Luis Ceballos revocó la detención provisional de Caicedo, que había sido ordenada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, y lo envió a una residencia ubicada en la barriada Alta Vista, Villa Lucre, corregimiento de José Domingo Espinar, distrito de San Miguelito.

El cambio de medida cautelar había sido solicitada por la defensa de Caicedo.

El juez Ceballos también ordenó que Caicedo lleve un brazalete electrónico, para que así las autoridades penitenciarias puedan localizarlo.

En la Operación Nodriza se decomisaron vehículos y armas de fuego. LP/Elysée Fernández

Caicedo deberá comparecer el próximo 14 de mayo a una audiencia de apelación solicitada por el Ministerio Público.

El pasado 30 de diciembre de 2025, los magistrados Erick Vergara, Raúl Urriola y Yanelka Quijano, delTribunal Superior de Apelaciones, ordenaron la detención provisional de Caicedo, dada la gravedad del delito que se le endilga.

La Fiscalía de Drogas señala a Caicedo como presunto líder de una red criminal y quien habría concertado una serie de reuniones para actividades de narcotráfico, entre ellas una efectuada el 28 de noviembre de 2023, en una residencia en Playa Mar, Vacamonte. Ahí se coordinó el transporte de 394 kilos de cocaína y 130 kilos de la misma sustancia, que posteriormente fueron decomisados por la Policía Nacional en el área de Montelimar, La Chorrera (Panamá Oeste).