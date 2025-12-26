Panamá, 26 de diciembre del 2025

    Carretera San Andrés

    Un muerto y al menos diez heridos tras vuelco de vehículo en Chiriquí

    Henry Cárdenas P.
    Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región. Cortesía/Bomberos

    El vuelco de un vehículo la tarde de este jueves 25 de diciembre dejó un muerto y al menos 10 heridos en la carretera de San Andrés, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá reportó de forma preliminar que el vehículo accidentado es un pick-up y que se registró un muerto. Además, se informó que hay cerca de 10 heridos, entre ellos uno en condición crítica.

    Al lugar llegaron ambulancias del SUME y del Cuerpo de Bomberos. Agentes de la Policía Nacional también atendieron la emergencia y se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

    Un muerto y al menos diez heridos tras vuelco de vehículo en Chiriquí
    Ambulancias de diferentes entidades llegaron al lugar del accidente. Cortesía

