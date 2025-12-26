Un muerto y al menos diez heridos tras vuelco de vehículo en Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El vuelco de un vehículo la tarde de este jueves 25 de diciembre dejó un muerto y al menos 10 heridos en la carretera de San Andrés, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá reportó de forma preliminar que el vehículo accidentado es un pick-up y que se registró un muerto. Además, se informó que hay cerca de 10 heridos, entre ellos uno en condición crítica.

Al lugar llegaron ambulancias del SUME y del Cuerpo de Bomberos. Agentes de la Policía Nacional también atendieron la emergencia y se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.